Qu’est-ce qu’une architecture cloud hybride ?

L’approche contemporaine du cloud computing hybride implique une plateforme unifiée pour la découverte, l’exploitation et la gestion des données et des ressources sur site, dans le cloud privé et dans le cloud public. Une combinaison de plateformes cloud hybride et d’outils unifie les fonctions de calcul, de stockage, de mise en réseau, d’analytique des bases de données et de sécurité afin d’assurer la cohérence et la fiabilité dans l’ensemble de l’environnement diversifié du cloud hybride.

Les plateformes cloud hybride courantes dotées de matériel, de logiciels et de services préconfigurés comprennent AWS Outposts, Google Cloud Platform, VMware Hybrid Cloud et Red Hat OpenShift. Chaque plateforme intègre généralement des technologies cloud standard telles que Kubernetes pour orchestrer des services basés sur des conteneurs et d’autres fonctionnalités logicielles. Ces outils de gestion unifiés de suivi, d’allocation et de gestion de ces ressources à partir d’une vue unique fournissent une stratégie de gestion informatique et réseau permettant de consolider plusieurs outils de surveillance et flux de données dans une seule interface.

Voici un récapitulatif des fonctions critiques associées à une plateforme de gestion du cloud hybride :

Gestion des ressources : les outils de services gérés par le cloud hybride aident les parties prenantes à allouer et à réallouer les ressources dans les environnements sur site et cloud en fonction des exigences des applications. Par exemple, une organisation telle qu’une institution financière peut utiliser un cloud privé pour conserver les informations sensibles des clients et utiliser le cloud public pour tester de nouvelles applications, telles qu’une application bancaire mobile.

Orchestration des workloads : les architectures de cloud hybride utilisent des outils d’orchestration des conteneurs (par exemple Kubernetes ou Docker Swarm) pour automatiser les workloads conteneurisées. Ces technologies aident les développeurs à déployer, exécuter et synchroniser rapidement leurs conteneurs sur des clusters de serveurs à différents endroits. Ils améliorent également l’évolutivité des workloads conteneurisées, ce qui signifie que DevOps et d’autres équipes peuvent ajouter automatiquement les clusters Kubernetes qui exécutent des applications conteneurisées selon les besoins, ce qui réduit les temps d’arrêt et optimise les performances.

Intégration des données : les environnements hybrides collectent et traitent des données provenant de diverses sources, ce qui nécessite une intégration des données, un processus consistant à combiner des données provenant de plusieurs systèmes sources pour créer une vue unifiée.

Les solutions de gestion des données pour le cloud hybride comprennent des plateformes logicielles d’analytique de données qui collectent, organisent et analysent les données à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning. Bon nombre de ces outils d’intégration de données intègrent le concept de data fabric, qui s’exécute au-dessus des technologies diversifiées dans un environnement hybride, combinant des données provenant de plusieurs systèmes sources pour créer une vue unifiée.

Gouvernance des données : les outils de gouvernance des données fournissent une autre couche technologique dans l’architecture de cloud hybride pour que les organisations puissent créer et maintenir des politiques et des protocoles qui décrivent comment leurs données doivent être stockées, gérées et utilisées conformément aux normes de conformité et réglementaires.

Sécurité : la sécurité du cloud hybride implique les technologies et les bonnes pratiques utilisées pour protéger les informations sensibles d’une organisation dans un environnement où les données et les applications circulent à travers une combinaison de plateformes sur site, cloud privé et cloud public. La couche de sécurité de l’architecture de cloud hybride implique des contrôles techniques tels que le chiffrement, l’authentification réseau et les logiciels de gestion :