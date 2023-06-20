Qu’est-ce que l’edge computing ?

L’edge computing est un cadre informatique distribué qui rapproche les applications d’entreprise des sources de données telles que les appareils IdO ou les serveurs edge locaux. Cette proximité avec les données à la source peut offrir des avantages considérables aux entreprises, notamment des analyses plus rapides, une amélioration des temps de réponse et une meilleure disponibilité de bande passante.
La croissance explosive et l’augmentation de la puissance de calcul des appareils IdO ont généré des volumes de données sans précédent, qui continue de croître à mesure que les réseaux 5G augmentent le nombre d’appareils mobiles connectés.
Par le passé, la promesse du cloud et de l’IA reposait sur l’automatisation et l’accélération de l’innovation en tirant des informations exploitables des données. Mais l’ampleur et la complexité sans précédent des données créées par les appareils connectés ont dépassé les capacités du réseau et de l’infrastructure.
L’envoi de toutes les données générées par les appareils vers un centre de données centralisé ou vers le cloud pose des problèmes de bande passante et de latence. L’edge computing offre une alternative plus efficace : les données sont traitées et analysées plus près du point où elles sont créées. Ainsi, les données ne transitent pas par un réseau jusqu’au cloud ou jusqu’à un centre de données pour être traitées, ce qui réduit le temps de latence. L’edge computing (et l’edge computing mobile sur les réseaux 5G) permet une analyse plus rapide et plus complète des données, offrant ainsi la possibilité d’approfondir les informations, d’accélérer les temps de réponse et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Des véhicules connectés aux bots intelligents dans les usines, la quantité de données générées par les appareils dans notre monde est plus élevée que jamais. Pourtant, la plupart de ces données IdO ne sont pas du tout utilisées. Ainsi, une étude de McKinsey & Company a révélé qu’une plateforme pétrolière offshore génère des données provenant de 30 000 capteurs, mais que moins d’un pour cent de ces données est actuellement utilisé pour prendre des décisions.1
L’edge computing exploite les capacités informatiques croissantes des appareils pour fournir des analyses approfondies et prédictives en temps quasi réel. Cette capacité d’analyse accrue dans les appareils edge peut favoriser l’innovation nécessaire à l’amélioration de la qualité et de la valeur. Elle soulève également d’importantes questions stratégiques : comment gérer le déploiement de workloads qui effectuent ce type d’actions en présence d’une capacité de calcul accrue ? Comment utiliser l’intelligence intégrée dans les appareils pour influencer de manière plus réactive les processus opérationnels de vos employés, de vos clients et de votre entreprise ? Pour pouvoir extraire la plus grande valeur de tous ces appareils, d’importants volumes de calcul doivent être déplacés en périphérie.
L’edge computing vous aide à tirer parti du potentiel des vastes données inexploitées créées par les appareils connectés. Vous pouvez découvrir de nouvelles opportunités métier, accroître l’efficacité opérationnelle et offrir à vos clients une expérience plus rapide, plus fiable et plus cohérente. Les meilleurs modèles d’edge computing peuvent vous aider à accélérer les performances en analysant les données localement. Une approche réfléchie de l’edge computing permet de maintenir les workloads à jour conformément aux règles prédéfinies, de préserver la confidentialité et de respecter les lois et réglementations relatives à l’hébergement des données.
Mais ce processus n’est pas sans poser de problèmes. Un modèle d’edge computing efficace doit prendre en compte les risques de sécurité du réseau, les complexités liées à la gestion et les limites relatives à la latence et à la bande passante. Un modèle viable devrait vous aider à :
Quel que soit le type d’edge computing qui vous intéresse (périphérie cloud, périphérie IdO ou périphérie mobile), assurez-vous de trouver une solution qui vous aide à atteindre les objectifs suivants.
Réduisez le nombre d’administrateurs inutiles, économisez les coûts associés et déployez les logiciels où et quand cela est nécessaire.
Tirez parti d’une solution d’edge computing qui favorise la capacité d’innovation et peut gérer la diversité des équipements et des appareils sur le marché actuel.
Ayez l’assurance que les bonnes workloads sont sur la bonne machine au bon moment. Veillez à ce qu’il existe un moyen facile de gouverner et d’appliquer les règles de votre entreprise.
Trouvez un fournisseur disposant d’une plateforme multicloud éprouvée et d’un portefeuille complet de services conçus pour améliorer l’évolutivité, accélérer les performances et renforcer la sécurité de vos déploiements edge. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur sur les services étendus qui maximisent l’intelligence et la performance en périphérie.
Les DSI du secteur bancaire, de l’industrie minière, de la distribution ou de tout autre secteur d’activité élaborent des stratégies conçues pour personnaliser l’expérience utilisateur, générer des informations et des actions plus rapides et assurer la continuité des opérations. Ces objectifs peuvent être atteints en adoptant une architecture informatique massivement décentralisée, également appelée edge computing. Il existe cependant dans chaque secteur des cas d’utilisation particuliers qui motivent le besoin de l’edge computing.
Les banques ont besoin de l’edge pour analyser les flux vidéo des distributeurs automatiques de billets en temps réel afin d’améliorer la sécurité des consommateurs. Les entreprises minières peuvent utiliser leurs données pour optimiser leurs opérations, améliorer la sécurité des travailleurs, réduire la consommation énergétique et augmenter la productivité. Les détaillants peuvent personnaliser l’expérience d’achat de leurs clients et communiquer rapidement des offres spécialisées. Les entreprises qui ont recours à des services de borne d’information peuvent automatiser la distribution et la gestion à distance de leurs applications basées sur borne d’information, ce qui leur permet de continuer à fonctionner même lorsqu’elles ne sont pas connectées ou que la connectivité réseau est médiocre.
Gérez et favorisez la sécurité de milliers de serveurs edge et de centaines de milliers de périphériques de manière rentable.
Les solutions IBM Power Systems et IBM Storage permettent aux modèles d’IA de travailler en périphérie. Exploitez des analyses à partir de données visuelles générées en direct en périphérie.
Accélérez la monétisation des données pour étendre les applications et les modèles à la périphérie afin de bénéficier d’informations en temps réel, sans avoir à déplacer vos données.
IBM Edge Application Manager est une application intelligente et flexible qui fournit une gestion autonome pour l’edge computing. Un seul administrateur peut gérer simultanément l’échelle, la variabilité et le taux de changement des environnements applicatifs sur l’ensemble des points de terminaison.
1 « The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype » (lien externe à ibm.com), McKinsey Global Institute, McKinsey & Company, juin 2015.