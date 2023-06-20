Qu’est-ce que l’edge computing ?

La croissance explosive et l’augmentation de la puissance de calcul des appareils IdO ont généré des volumes de données sans précédent, qui continue de croître à mesure que les réseaux 5G augmentent le nombre d’appareils mobiles connectés.

Par le passé, la promesse du cloud et de l’IA reposait sur l’automatisation et l’accélération de l’innovation en tirant des informations exploitables des données. Mais l’ampleur et la complexité sans précédent des données créées par les appareils connectés ont dépassé les capacités du réseau et de l’infrastructure.

L’envoi de toutes les données générées par les appareils vers un centre de données centralisé ou vers le cloud pose des problèmes de bande passante et de latence. L’edge computing offre une alternative plus efficace : les données sont traitées et analysées plus près du point où elles sont créées. Ainsi, les données ne transitent pas par un réseau jusqu’au cloud ou jusqu’à un centre de données pour être traitées, ce qui réduit le temps de latence. L’edge computing (et l’edge computing mobile sur les réseaux 5G) permet une analyse plus rapide et plus complète des données, offrant ainsi la possibilité d’approfondir les informations, d’accélérer les temps de réponse et d’améliorer l’expérience utilisateur.