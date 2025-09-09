À la pointe de la recherche responsable sur l’IA, le Calmon Lab de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences s’est attaqué à l’un des défis les plus urgents dans le domaine de l’IA, à savoir mettre en adéquation les grands modèles de langage (LLM) avec les valeurs humaines et les normes de sécurité. Ces travaux visaient à améliorer les performances du raisonnement en chaîne de pensée dans les modèles couramment utilisés, tels que DeepSeek-R1 et Llama, en appliquant des méthodes d’alignement au moment de l’inférence.

Cependant, leur progression a été ralentie par les contraintes liées à l’infrastructure. Le cluster de Harvard s’est retrouvé submergé par la demande, l’exécution de modèles de pointe nécessitant l’accès à plusieurs GPU NVIDIA H100. Ces retards ont considérablement limité la capacité des chercheurs à mener des expériences sur des modèles de grande taille, ralentissant ainsi le rythme global de leurs travaux.