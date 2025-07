IBM Cloud dispose d’une large gamme de GPU NVIDIA, dont les H200 et L40S, pour s’adapter au mieux à vos besoins spécifiques et à vos workloads d’IA, tels que l’entraînement, l’inférence ou l’optimisation. Les GPU prennent en charge un large éventail d’applications, de capacités et de frameworks d’inférence d’IA générative, y compris les grands modèles de langage (LLM) et les modèles multimodaux (MMM). Intégrez rapidement votre workload d’IA au produit en fonction de vos objectifs de placement de workload avec une activation multiplateforme, notamment IBM Cloud Virtual Servers for VPC, IBM watsonx, Red Hat RHEL AI ou OpenShift AI et les architectures déployables.