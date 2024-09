Avec IBM Cloud Kubernetes Service, vous pouvez déployer des conteneurs Docker dans des pods s’exécutant sur vos nœuds worker. Les nœuds worker sont fournis avec un ensemble de pods complémentaires qui vous aident à gérer vos conteneurs. Installez des modules complémentaires via Helm, un gestionnaire de packages Kubernetes. Ces modules complémentaires enrichissent vos applications avec des tableaux de bord, la consignation, les services IBM Cloud et IBM Watson, et plus encore.