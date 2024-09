IBM Cloud Virtual Server for VPC offre une capacité de calcul à provisionnement rapide, également appelé machines virtuelles, avec les vitesses réseau les plus élevées et les ressources réseau définies par logiciel les plus sécurisées disponibles sur IBM Cloud. Basée sur IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) et dotée de processeurs Intel Xeon de 2e génération, cette infrastructure adaptée aux développeurs facilite et accélère les charges de travail modernes grâce à des profils d’instance prédéfinis, un déploiement rapide et un contrôle de réseau privé dans un environnement de cloud public. Choisissez une solution multilocataire ou dédiée, ajoutez des GPU et payez à l’heure.