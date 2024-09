Qu’est-ce qu’un IBM Cloud Load Balancer ? Avec les équilibreurs de charge IBM Cloud, vous pouvez équilibrer le trafic entre vos serveurs pour améliorer le temps de disponibilité. Vous pouvez également facilement mettre à l’échelle vos applications en ajoutant ou en supprimant des serveurs, avec une interruption minimale de vos flux de trafic. IBM Cloud propose des équilibreurs de charge classiques et VPC. Pour l’infrastructure VPC, il existe deux variétés d’équilibreurs de charge : les équilibreurs de charge d’application pour VPC et les équilibreurs de charge réseau pour VPC. Pour l’infrastructure classique, IBM Cloud propose plusieurs options, notamment les appliances IBM Cloud Load Balancer et Citrix NetScaler.