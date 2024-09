De nombreuses entreprises souhaitent disposer d'un matériel physiquement dédié à la sécurité et aux performances, tout en ayant la possibilité de définir, de sécuriser et de gérer les réseaux à l'aide du cloud public dont elles ont l'habitude. L'option IBM Cloud Bare Servers sur infrastructure VPC regroupe une infrastructure dédiée avec des régions multizones et un cloud privé défini par logiciel.

Déployez à partir d'un cloud défini par logiciel sur des régions multizones en dix minutes ou moins

Étendez la capacité des applications mobiles modernes grâce au provisionnement et au dé-provisionnement élastiques

Lancez des solutions d'entreprise pour VMware, Red Hat OpenShift et SAP avec des profils prédéfinis comprenant des processeurs Intel ® Xeon ® pour les besoins importants en mémoire et en calcul

Xeon pour les besoins importants en mémoire et en calcul Bénéficiez de tous les avantages de la mise en réseau IBM Cloud VPC et d'un débit réseau quatre fois plus rapide (jusqu'à 100 Gbit/s)

Payez à l'usage, à l'heure