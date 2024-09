IBM Cloud Virtual Server for VPC offre une capacité de calcul rapide avec les vitesses réseau les plus élevées et les ressources réseau définies par logiciel les plus sécurisées disponibles sur IBM Cloud. Le déploiement d'IBM Cloud Virtual Server for VPC vous assure un accès instantané à toutes les ressources d'infrastructure en tant que service d'IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Choisissez des hôtes dédiés ou des profils de virtual server multi-locataires avec la configuration de cœur et de mémoire vive qui convient le mieux à votre workload. Le stockage de votre instance est alloué et joint au moment du provisionnement. Vous bénéficiez également d'un contrôle minutieux de votre réseau virtuel et de vos ressources de sécurité pour une meilleure évolutivité et une meilleure régulation du trafic.