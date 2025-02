Qu’est-ce qu’une machine virtuelle (VM) ?

Le moyen le plus simple de comprendre ce qu’est un conteneur est de connaître sa différence par rapport à une machine virtuelle (VM) traditionnelle. Dans la virtualisation traditionnelle, que ce soit sur site ou dans le cloud, un hyperviseur permet de virtualiser le matériel physique. Chaque VM contient alors un système d’exploitation invité, une copie virtuelle du matériel dont le système d’exploitation a besoin pour fonctionner, ainsi qu’une application et ses bibliothèques et dépendances associées.

Au lieu de virtualiser le matériel sous-jacent, les conteneurs virtualisent le système d'exploitation (généralement Linux). Chaque conteneur contient uniquement l'application et ses bibliothèques et dépendances. L'absence du système d'exploitation invité explique pourquoi les conteneurs sont si légers, rapides et portables.

Les conteneurs et Kubernetes, la plateforme open source d’orchestration de conteneurs qui les gère, sont devenus les unités de facto des architectures cloud natives et de microservices modernes. Bien que les conteneurs soient le plus souvent associés aux services sans état, les organisations peuvent également les utiliser pour les services avec état. Les conteneurs sont standard dans les scénarios de cloud hybride, car ils peuvent s’exécuter de manière constante sur le cloud public, le cloud privé et les environnements traditionnels sur site. Aujourd’hui, une organisation peut exécuter l’application sur son cloud privé, mais demain, elle peut avoir besoin de la déployer sur un cloud public d’un fournisseur différent. La conteneurisation des applications offre aux équipes la flexibilité nécessaire pour gérer les nombreux environnements logiciels de l’informatique moderne.

Il est important de noter que les entreprises peuvent coexister avec des conteneurs et des machines virtuelles. Par exemple, il est courant d’exécuter des conteneurs dans des machines virtuelles, car de nombreuses entreprises disposent d’une infrastructure basée sur ces dernières.

Une entreprise peut choisir un conteneur pour exécuter une application et utiliser une machine virtuelle pour fournir l’infrastructure sous-jacente. Cette méthode combine la portabilité et la vitesse des conteneurs avec la sécurité des machines virtuelles. Dans un autre scénario, une institution financière peut utiliser des machines virtuelles pour ses systèmes de bases de données, assurant une sécurité plus stricte avec isolation des ressources, et utiliser des conteneurs pour les applications frontales telles que les applications mobiles orientées client.

