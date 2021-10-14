Qu’est-ce que Java ?

Plateforme logicielle populaire, Java est un langage de programmation orienté objet qui s’exécute sur des milliards d’appareils, notamment les ordinateurs portables, les appareils mobiles, les consoles de jeu et les dispositifs médicaux, entre autres. Les règles et la syntaxe de Java sont basées sur les langages C et C++.
L’un des principaux avantages du développement de logiciels avec Java, c’est sa portabilité. Une fois le code d’un programme Java écrit sur un ordinateur portable, il peut être facilement déplacé vers un appareil mobile. Lorsque le langage a été inventé en 1991 par James Gosling de Sun Microsystems (ensuite racheté par Oracle), l’objectif principal était de pouvoir « écrire une fois, exécuter partout ».
Il est également important de comprendre que Java est très différent de JavaScript. JavaScript n’a pas besoin d’être compilé, alors que le code Java si. De plus, Javascript ne fonctionne que sur les navigateurs web, tandis que Java peut être exécuté n’importe où.
De nouveaux outils de développement logiciel améliorés arrivent sur le marché à un rythme effréné, supplantant des produits autrefois considérés comme indispensables. À la lumière de ce phénomène de turnover, la longévité de Java est impressionnante : plus de vingt ans après sa création, Java est toujours le langage le plus populaire pour le développement de logiciels d’applications. Les développeurs continuent de le préférer à des langages comme Python, Ruby, PHP, Swift, C++ et d’autres. Par conséquent, Java constitue toujours une exigence non négligeable pour rester compétitif sur le marché du travail.
IBM propose un tutoriel Java simple pour apprendre à créer une application web évolutive à l’aide de Kubernetes et de la plateforme Java.
Découvrez comment le DaaS (Desktop as a service) permet aux entreprises d'atteindre le même niveau de performance et de sécurité qu'en déployant les applications sur site.
Avant d’expliquer pourquoi ce langage reste populaire, explorons Java plus en détail et découvrons son importance pour le développement d’applications d’entreprise.
Java est une technologie qui combine un langage de programmation et une plateforme logicielle. Pour créer une application en utilisant Java, vous devez télécharger le kit de développement Java (JDK), disponible pour Windows, macOS et Linux. Vous écrivez le programme dans le langage de programmation Java, puis un compilateur transforme le programme en bytecode Java, le jeu d’instructions destiné à la machine virtuelle Java (JVM), qui fait partie de l’environnement d’exécution Java (JRE). Le bytecode Java s’exécute sans modification sur les systèmes prenant en charge les JVM, ce qui permet à votre code Java d’être exécuté partout.
La plateforme logicielle Java se compose de la JVM, de l’API Java et d’un environnement de développement complet. La JVM analyse et exécute ou interprète le bytecode Java. L’API Java inclut un ensemble complet de bibliothèques comprenant des objets de base, des fonctions de mise en réseau et de sécurité, la génération de langage XML (Extensible Markup Language) et des services web. Ensemble, le langage et la plateforme logicielle Java forment une technologie puissante et éprouvée pour le développement de logiciels d’entreprise.
Si vous êtes développeur d’applications d’entreprise, vous connaissez Java et il est probable que votre organisation dispose déjà de milliers, voire de millions de lignes de code de production écrites en Java. Vous avez probablement besoin d’un certain niveau d’expertise avec ce langage pour dépanner, maintenir et mettre à niveau votre base de code existante.
Cependant, ce serait une erreur de considérer Java uniquement du point de vue des applications existantes. Le langage Java réside au cœur du système d’exploitation Android, qui fait tourner la grande majorité des smartphones dans le monde. Java compte également parmi les langages les plus populaires pour les applications de machine learning et de science des données. Sa robustesse, sa facilité d’utilisation, ses capacités multiplateformes et sa sécurité font de Java le langage de prédilection des développeurs de solutions Internet de nombreuses entreprises.
La technologie Java constitue en particulier un cadre idéal pour le développement d’applications web : le fondement des entreprises numériques de tous les secteurs. Les serveurs d’applications Java sont des conteneurs web pour les composants Java, XML et les services web, qui interagissent avec les bases de données et fournissent un contenu web dynamique. Les serveurs d’applications Java forment un environnement de déploiement stable pour les applications d’entreprise : gestion des transactions, sécurité, clustering, performances, disponibilité, connectivité et évolutivité.
Quand viendra le moment de choisir un langage de programmation et un environnement pour votre prochaine application d’entreprise, plusieurs raisons techniques convaincantes devraient vous pousser à envisager l’utilisation de Java, notamment son interopérabilité, son évolutivité et son adaptabilité.
La philosophie à la base de sa création, l’interopérabilité entre des appareils disparates, reste l’argument le plus solide en faveur de Java pour les nouvelles applications d’entreprise. Avec l’architecture orientée objet de Java, vous pouvez créer des programmes modulaires et du code réutilisable, ce qui raccourcit les cycles de développement et prolonge la durée de vie des applications d’entreprise.
L’évolutivité de la plateforme est un attribut clé de Java. Avec Java, vous pouvez utiliser un système unique et l’appliquer à un large éventail de cas d’utilisation. Les applications de bureau existantes peuvent être facilement adaptées pour fonctionner sur des appareils plus petits dont les ressources sont limitées. Vous pouvez également migrer des applications des mobiles aux ordinateurs de bureau, développer des applications professionnelles pour la plateforme Android et les intégrer ensuite dans vos logiciels de bureau actuels, vous permettant d’éviter des cycles de développement longs et coûteux.
Java séduit également les planificateurs stratégiques pour sa capacité à s’adapter aux nouveaux cas d’utilisation. Par exemple, Java est largement considéré comme une plateforme idéale pour l’Internet des objets (IdO). Les applications IdO traditionnelles connectent un grand nombre d’appareils disparates entre eux, une tâche considérablement simplifiée par le fait que des milliards d’appareils exécutent Java. En outre, le vaste écosystème de développeurs Java ne cesse de développer et de partager de nouvelles bibliothèques dotées de fonctions spécifiquement destinées au développement d’applications IdO.
Les arguments techniques en faveur de Java sont convaincants, mais les raisons commerciales de choisir Java sont tout aussi attrayantes : un vaste réservoir de talents, une courbe d’apprentissage rapide et une large gamme d’environnements de développement intégrés (IDE).
Alors que de plus en plus d’entreprises utilisent des appareils connectés, des algorithmes de machine learning et des solutions cloud, la demande de développeurs qualifiés continue de croître. De nombreux analystes prévoient une pénurie de programmeurs seniors dans un avenir proche, ce qui va compliquer le pourvoi en personnel pour les nouvelles initiatives logicielles. La demande de développeurs d’applications mobiles pourrait bientôt dépasser largement l’offre disponible.
Le vaste pool de développeurs Java justifie à lui seul l’utilisation de ce langage dans les initiatives logicielles majeures. Lorsque les responsables du recrutement publient des offres d’emploi à la recherche de développeurs Java, ils peuvent s’attendre à recevoir de nombreux CV de personnes qualifiées et à pourvoir ces postes relativement rapidement. Les responsables peuvent également faire appel à des ressources contractuelles pour compléter le personnel interne pour des tâches spécifiques, sans augmenter les effectifs.
Outre les développeurs seniors, les initiatives logicielles importantes impliquent également un grand nombre de contributeurs juniors. Java reste un langage de programmation d’introduction populaire dans les programmes informatiques universitaires, mais de nombreux diplômés n’ont pas les compétences nécessaires pour être productifs dès le premier jour. Java est plus facile à apprendre et à maîtriser que de nombreux autres langages de programmation, ce qui permet de raccourcir la courbe d’apprentissage et d’accélérer la productivité. La vaste communauté Java en ligne comprenant des forums de développeurs, des tutoriels et des groupes d’utilisateurs aide les débutants à se familiariser rapidement avec le langage et fournit aux programmeurs chevronnés des outils de résolution de problèmes efficaces et éprouvés.
Dans le domaine des outils de programmation, Java propose un vaste éventail d’IDE. Les développeurs Java expérimentés peuvent rapidement se familiariser avec les nouveaux environnements, ce qui permet aux responsables du développement de choisir l’IDE le mieux adapté au projet, au budget, à la méthodologie de développement et au niveau de compétence du programmeur. De nombreux programmeurs Java expérimentés considèrent NetBeans, Eclipse et IntelliJ IDEA comme les trois meilleurs IDE pour le développement d’applications d’entreprise. Mais il existe des cas où un IDE plus léger tel que DrJava, BlueJ, JCreator ou Eclipse Che sera le meilleur choix.
