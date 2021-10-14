Qu’est-ce que Java ?

L’un des principaux avantages du développement de logiciels avec Java, c’est sa portabilité. Une fois le code d’un programme Java écrit sur un ordinateur portable, il peut être facilement déplacé vers un appareil mobile. Lorsque le langage a été inventé en 1991 par James Gosling de Sun Microsystems (ensuite racheté par Oracle), l’objectif principal était de pouvoir « écrire une fois, exécuter partout ».

Il est également important de comprendre que Java est très différent de JavaScript. JavaScript n’a pas besoin d’être compilé, alors que le code Java si. De plus, Javascript ne fonctionne que sur les navigateurs web, tandis que Java peut être exécuté n’importe où.

De nouveaux outils de développement logiciel améliorés arrivent sur le marché à un rythme effréné, supplantant des produits autrefois considérés comme indispensables. À la lumière de ce phénomène de turnover, la longévité de Java est impressionnante : plus de vingt ans après sa création, Java est toujours le langage le plus populaire pour le développement de logiciels d’applications. Les développeurs continuent de le préférer à des langages comme Python, Ruby, PHP, Swift, C++ et d’autres. Par conséquent, Java constitue toujours une exigence non négligeable pour rester compétitif sur le marché du travail.

