Pour les entreprises qui souhaitent passer d'une infrastructure sur site à une infrastructure basée sur le cloud, les IBM Cloud Bare Metal Servers permettent une migration rapide et simple. Ils permettent également aux entreprises de s'affranchir des déploiements sur site et de bénéficier de l'efficacité opérationnelle du cloud, sans les inconvénients du cloud public. En ajoutant les IBM Cloud Bare Metal Servers à son portefeuille, Techwave encourage plus de clients à se tourner vers le cloud.

Raj Rentala, directeur des solutions IdO et directeur mondial du marketing, ajoute : « En tant que fournisseur de services, Techwave utilise IBM Cloud pour éviter les tâches de maintenance du matériel, de mise à jour du système et autres tâches techniques similaires, offrant ainsi à nos clients une infrastructure évolutive capable de répondre à leurs workloads croissants. Le contrôle de l'infrastructure fourni par les IBM Cloud Bare Metal Servers permet d'établir des connexions directes avec n'importe quel système sur site, offrant ainsi des performances sécurisées à tout moment. »

Dans de nombreux cas, le passage aux IBM Cloud Bare Metal Servers est la première étape d'un processus plus long pour Techwave et ses clients, qui explorent ensuite des services tels que l'intelligence artificielle et la blockchain à partir du catalogue IBM Cloud.

Srinivas Kode, vice-président, Analytics & NA Delivery, conclut : « Les IBM Cloud Bare Metal Servers permettent à Techwave d'être un véritable partenaire de transformation numérique pour ses clients. Techwave voit comment IBM Cloud et les services associés tels qu'IBM Watson et IBM Blockchain reposant sur la technologie Hyperledger Fabric aideront nos clients à saisir leurs opportunités de transformation numérique, en modernisant leurs applications et leurs processus facilement et rapidement. Avec IBM et SAP, Techwave se réjouit d'aider encore plus de clients à atteindre leurs objectifs de transformation numérique. »