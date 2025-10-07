Qu’est-ce que la latence ?

Maintenir un réseau à faible latence est important, car la latence affecte directement la productivité, la collaboration, les performances des applications et l’expérience utilisateur. Plus la latence est élevée (et donc plus les temps de réponse sont lents), plus ces domaines rencontrent de difficultés. La faible latence est d’autant plus cruciale que les entreprises poursuivent leur transformation numérique et deviennent de plus en plus dépendantes des applications et des services basés sur le cloud au sein de l’Internet des objets.

Commençons par un exemple évident. Si une latence élevée du réseau entraîne des performances d’applications insuffisantes ou des temps de chargement lents pour vos clients, ces derniers sont susceptibles de rechercher d’autres solutions. Aujourd’hui plus que jamais, les utilisateurs individuels et professionnels attendent des performances ultra-rapides. Si votre organisation utilise des applications d’entreprise qui s’appuient sur des données extraites en temps réel de différentes sources pour faire des recommandations en matière de ressources, une latence élevée peut engendrer des problèmes d’efficacité. Ces problèmes peuvent avoir un impact négatif sur les performances et la valeur des applications.

Toutes les entreprises préfèrent une faible latence. Cependant, dans les secteurs et les cas d’utilisation qui dépendent des données de capteurs ou du calcul haute performance, comme la fabrication automatisée, les opérations à distance grâce à la vidéo (pensez aux caméras utilisées pour la chirurgie), le streaming en direct ou le trading haute fréquence, une faible latence est essentielle au succès de l’entreprise.

Une latence élevée peut également entraîner des dépenses inutiles. Supposons que vous souhaitiez améliorer les performances des applications et du réseau en augmentant ou en réaffectant vos dépenses liées au calcul, au stockage et aux ressources réseau. Si vous n’arrivez pas à résoudre les problèmes de latence existants, vous risquez de vous retrouver avec une facture plus élevée, sans parvenir à améliorer les performances, la productivité ou la satisfaction client.