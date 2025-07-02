Qu’est-ce que le réseautage informatique ?

Avant l’apparition des pratiques de mise en réseau contemporaines, les ingénieurs en informatique devaient déplacer physiquement les ordinateurs pour partager des données entre les appareils, tâche ardue à une époque où les ordinateurs étaient volumineux et difficiles à manier.

Pour simplifier le processus (en particulier pour les fonctionnaires), le ministère américain de la Défense a financé la création du premier réseau informatique fonctionnel (baptisé ARPANET) à la fin des années 1960. Cette étape majeure a jeté les bases non seulement de l’Internet, mais aussi des réseaux cloud, qui prennent aujourd’hui en charge des infrastructures et des services applicatifs distribués à l’échelle mondiale.

Depuis, les pratiques en matière de réseaux, et les systèmes informatiques qui les alimentent, ont considérablement évolué. Les réseaux informatiques d’aujourd’hui facilitent la communication entre les appareils à grande échelle pour tous les besoins, qu’ils soient métier, de divertissement et de recherche. Internet, la recherche en ligne, les e-mails, le partage audio et vidéo, le commerce électronique, la diffusion en direct et les réseaux sociaux existent tous grâce aux progrès de la mise en réseau informatique.

Dans les entreprises, ces progrès ont donné naissance à des modèles de réseau plus flexibles, centrés sur l’infrastructure cloud. Les organisations s’appuient de plus en plus sur des stratégies de réseau en cloud hybride et multicloud, dans lesquelles les applications et les données circulent de façon fluide entre l’infrastructure sur site et les environnements cloud fournis par des fournisseurs dédiés. Les fournisseurs les plus connus sont AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud et Google Cloud Platform. Cette stratégie de mise en réseau axée sur le cloud permet aux entreprises de faire évoluer leurs ressources de manière dynamique, de réduire leurs coûts d’infrastructure et d’accéder à des services avancés sans avoir à gérer de matériel physique.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) transforment encore davantage la mise en réseau en permettant la mise en place de systèmes plus intelligents et plus adaptatifs. Ces technologies contribuent à automatiser la gestion des réseaux, à renforcer la sécurité grâce à la détection des anomalies et à optimiser les performances en prédisant et en réagissant aux modèles de trafic en temps réel.