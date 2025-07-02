Qu’est-ce que le réseautage informatique ?

Un réseau informatique est un système de dispositifs informatiques interconnectés, allant des environnements traditionnels aux environnements cloud, qui communiquent et partagent des ressources entre eux.
La mise en réseau (informatique) consiste à connecter plusieurs appareils informatiques (par exemple, des ordinateurs de bureau ou portables, des appareils mobiles, des routeurs, des applications) afin de permettre la transmission et l’échange d’informations et de ressources.
Les appareils en réseau s’appuient sur des protocoles de communication (des règles qui décrivent comment transmettre ou échanger des données sur un réseau) pour partager des informations par le biais de connexions physiques ou sans fil.
Les réseaux informatiques constituent l’épine dorsale de presque toutes les expériences en ligne, des communications personnelles et des divertissements aux opérations commerciales cloud natives et aux infrastructures mondiales. Conçus pour être évolutifs, rapides et sécurisés, les réseaux actuels prennent en charge des flux de données dynamiques à la fois sur des systèmes sur site et dans des environnements cloud virtualisés.
Avant l’apparition des pratiques de mise en réseau contemporaines, les ingénieurs en informatique devaient déplacer physiquement les ordinateurs pour partager des données entre les appareils, tâche ardue à une époque où les ordinateurs étaient volumineux et difficiles à manier.
Pour simplifier le processus (en particulier pour les fonctionnaires), le ministère américain de la Défense a financé la création du premier réseau informatique fonctionnel (baptisé ARPANET) à la fin des années 1960. Cette étape majeure a jeté les bases non seulement de l’Internet, mais aussi des réseaux cloud, qui prennent aujourd’hui en charge des infrastructures et des services applicatifs distribués à l’échelle mondiale.
Depuis, les pratiques en matière de réseaux, et les systèmes informatiques qui les alimentent, ont considérablement évolué. Les réseaux informatiques d’aujourd’hui facilitent la communication entre les appareils à grande échelle pour tous les besoins, qu’ils soient métier, de divertissement et de recherche. Internet, la recherche en ligne, les e-mails, le partage audio et vidéo, le commerce électronique, la diffusion en direct et les réseaux sociaux existent tous grâce aux progrès de la mise en réseau informatique.
Dans les entreprises, ces progrès ont donné naissance à des modèles de réseau plus flexibles, centrés sur l’infrastructure cloud. Les organisations s’appuient de plus en plus sur des stratégies de réseau en cloud hybride et multicloud, dans lesquelles les applications et les données circulent de façon fluide entre l’infrastructure sur site et les environnements cloud fournis par des fournisseurs dédiés. Les fournisseurs les plus connus sont AWS, Microsoft Azure, IBM Cloud et Google Cloud Platform. Cette stratégie de mise en réseau axée sur le cloud permet aux entreprises de faire évoluer leurs ressources de manière dynamique, de réduire leurs coûts d’infrastructure et d’accéder à des services avancés sans avoir à gérer de matériel physique.
Aujourd’hui, l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) transforment encore davantage la mise en réseau en permettant la mise en place de systèmes plus intelligents et plus adaptatifs. Ces technologies contribuent à automatiser la gestion des réseaux, à renforcer la sécurité grâce à la détection des anomalies et à optimiser les performances en prédisant et en réagissant aux modèles de trafic en temps réel.
Prenons l’exemple d’un e-mail pour illustrer le déplacement des données au sein d’un réseau.
Lorsqu’un utilisateur souhaite envoyer un e-mail, il le rédige d’abord, puis appuie sur le bouton « Envoyer ». Alors, un protocole SMTP ou POP3 utilise le Wi-Fi de l’expéditeur pour rediriger le message depuis le nœud expéditeur et via les commutateurs réseau, où il est compressé et décomposé en segments de plus en plus petits (et finalement en bits, ou en chaînes de 1 et 0).
Les passerelles de réseau dirigent le flux binaire vers le réseau du destinataire, en convertissant les données et les protocoles de communication si nécessaire. Lorsque le flux binaire atteint l’ordinateur du destinataire, les mêmes protocoles transmettent les données des e-mails via les commutateurs du réseau du destinataire. Au cours de ce processus, le réseau reconstruit le message original jusqu’à ce que l’e-mail arrive, sous une forme lisible par l’humain, dans la boîte de réception du destinataire (le nœud récepteur).
Pour bien comprendre la mise en réseau informatique, il est essentiel d’examiner les composants réseau et leurs fonctionnalités :
Commutateurs : un commutateur est un périphérique qui connecte des périphériques réseau et gère la communication nœud à nœud au sein d’un réseau, garantissant que les paquets de données atteignent leurs destinations. Contrairement aux routeurs, qui envoient des informations entre les réseaux, les commutateurs envoient des informations entre les nœuds d’un même réseau.
Ainsi, la « commutation » fait référence à la manière dont les données sont transférées entre les périphériques d’un réseau. Les réseaux reposent sur trois principaux types de commutation :
La commutation de circuits établit un chemin de communication de données dédié entre les nœuds d’un réseau, de sorte qu’aucun autre trafic ne puisse emprunter le même chemin. La commutation de circuits garantit une bande passante complète à chaque transmission.
La commutation de messages envoie des messages entiers du nœud source au nœud de destination, voyageant d’un commutateur à l’autre jusqu’à ce qu’ils atteignent leur nœud de destination.
La commutation de paquets consiste à décomposer les données en composants indépendants afin de rendre la transmission des données moins exigeante en matière de ressources réseau. Avec la commutation de paquets, ce sont les paquets et non des flux de données entiers qui traversent le réseau jusqu’à leur destination.
Si les composants réseau traditionnels (tels que les routeurs, les commutateurs, les ports et les passerelles) restent essentiels au fonctionnement des réseaux, les environnements cloud ont transformé la manière dont ils sont déployés et gérés.
Dans les environnements cloud, bon nombre de ces composants traditionnels sont virtualisés et proposés sous forme de services gérés, ce qui permet aux entreprises de mettre en place des infrastructures réseau robustes sans avoir à entretenir de matériel physique. Les fournisseurs de cloud masquent la complexité sous-jacente tout en s’appuyant sur les mêmes principes fondamentaux de mise en réseau, mais avec une évolutivité, une flexibilité et une portée mondiale accrues.
Les réseaux modernes s’appuient de plus en plus sur des composants cloud natifs qui étendent et améliorent les capacités réseau traditionnelles. Ces composants comprennent :
En règle générale, les réseaux informatiques sont définis par zone géographique. Un réseau local (LAN) relie des ordinateurs au sein d’un espace physique défini, tandis qu’un réseau étendu (WAN) peut relier des ordinateurs à travers les continents. Cependant, les réseaux sont également définis par les protocoles qu’ils utilisent pour communiquer, la disposition physique de leurs composants, la façon dont ils gèrent le trafic réseau et les objectifs qu’ils servent dans leurs environnements respectifs.
Les types de réseaux informatiques les plus courants et les plus utilisés se répartissent en trois catégories principales :
Les types de réseaux dans cette catégorie se distinguent par la zone géographique qu’ils couvrent.
Un réseau local connecte des ordinateurs sur une distance relativement courte, comme ceux d’un immeuble de bureaux, d’une école ou d’un hôpital. Les réseaux locaux sont généralement détenus et gérés par des particuliers.
Comme son nom l’indique, un réseau étendu (WAN) connecte des ordinateurs à travers de vastes zones géographiques, telles que des régions ou des continents. Les réseaux étendus ont souvent des modèles de propriété collective ou distribuée à des fins de gestion du réseau.
Un réseau cloud est un type de réseau étendu (WAN) dans lequel les ressources réseau, telles que les routeurs, les pare-feux et les commutateurs, sont virtualisées et fournies via des plateformes de cloud privé ou public. Contrairement aux WAN traditionnels, qui dépendent fortement d’une infrastructure physique, les réseaux cloud offrent une évolutivité à la demande, une automatisation et une disponibilité mondiale. Ces réseaux sont idéaux pour les entreprises qui exécutent des applications dans des environnements hybrides ou multicloud, car ils permettent une connectivité fluide et sécurisée entre les services cloud et les systèmes sur site.
Un réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) est une architecture WAN virtualisée qui utilise les principes SDN pour centraliser la gestion de réseaux WAN déconnectés et optimiser les performances du réseau. Le SD-WAN permet aux entreprises de partager des données et des applications entre les succursales, les télétravailleurs et les appareils autorisés, répartis sur de vastes distances géographiques et diverses infrastructures de télécommunications.
Les MAN sont plus grands que les LAN, mais plus petits que les WAN. Les villes et les entités gouvernementales possèdent et gèrent généralement les MAN.
Un PAN dessert une personne. Si un utilisateur possède plusieurs appareils du même fabricant (un iPhone et un MacBook, par exemple), il est probable qu’il ait configuré un PAN qui partage et synchronise son contenu (SMS, e-mails, photos, etc.) entre les appareils.
Les nœuds du réseau peuvent envoyer et recevoir des messages à l’aide de liens câblés ou sans fil (connexions).
Les dispositifs de réseau câblé sont connectés par des fils et des câbles physiques, notamment des fils de cuivre et des câbles Ethernet, à paires torsadées, coaxiaux ou à fibres optiques. Les exigences en matière de taille et de vitesse du réseau dictent généralement le choix du câble, la disposition des éléments du réseau et la distance physique entre les appareils.
Les réseaux sans fil éliminent le besoin de câbles en utilisant la transmission par ondes infrarouges, radio ou électromagnétiques entre des appareils sans fil équipés d’antennes et de capteurs intégrés.
Les réseaux informatiques peuvent transmettre des données à l’aide d’une série de dynamiques de transmission, notamment :
Dans un réseau multipoint, plusieurs appareils partagent la capacité des canaux et les liaisons réseau.
Les appareils réseau établissent une liaison directe de nœud à nœud pour transmettre des données.
Sur les réseaux de diffusion, plusieurs « parties » intéressées (appareils) peuvent recevoir des transmissions unidirectionnelles à partir d’un seul appareil émetteur. Les stations de télévision et de radio s’appuient par exemple sur ces réseaux.
Un VPN est une connexion point à point sécurisée entre deux points de terminaison de réseau. Il établit un canal chiffré qui protège l’identité et les identifiants d’accès d’un utilisateur, ainsi que toutes les données transférées, contre tout accès non autorisé.
L’architecture des réseaux informatiques établit le cadre théorique d’un réseau informatique, englobant les principes de conception et les protocoles de communication.
Les principaux types d’architectures de réseau sont :
Dans l’architecture P2P, deux ordinateurs ou plus sont connectés en tant que pairs, ce qui signifie qu’ils ont une puissance et des privilèges égaux sur le réseau. Un réseau P2P ne nécessite pas de serveur central pour la coordination. Au lieu de cela, chaque ordinateur du réseau agit à la fois comme un client (un ordinateur qui doit accéder à un service) et un serveur (un ordinateur qui fournit des services aux clients).
Chaque pair du réseau met certaines de ses ressources à la disposition des autres appareils du réseau, en partageant le stockage, la mémoire, la bande passante et la puissance de traitement sur le réseau.
Au sein d’une organisation à forte intensité de recherche, par exemple, les membres d’une équipe peuvent exploiter un système décentralisé de partage de fichiers pour échanger directement de grands jeux de données entre leurs postes de travail, éliminant ainsi le besoin d’un serveur central.
Dans un réseau client-serveur, un serveur central (ou un groupe de serveurs) gère les ressources et fournit des services aux périphériques clients du réseau. Dans cette architecture, les clients ne partagent pas leurs ressources et interagissent uniquement par l’intermédiaire du serveur. Les architectures client-serveur sont souvent appelées architectures à plusieurs niveaux en raison de leurs multiples couches.
Ainsi, dans un environnement d’entreprise qui s’appuie sur une architecture client-serveur, les employés (clients) ont souvent accès à un système central de ressources humaines (serveur). Ce serveur leur permet de gérer leurs données personnelles, de présenter des demandes de congé et de consulter des documents internes.
Les architectures hybrides intègrent des éléments des modèles P2P et client-serveur. De nombreuses entreprises ont besoin à la fois de services centralisés (tels que l’authentification des utilisateurs) et de capacités pair à pair (telles que le partage de fichiers locaux) afin d’optimiser les performances et l’utilisation des ressources.
Alors que l’architecture représente le cadre théorique d’un réseau, la topologie fait référence à la mise en œuvre pratique de ce cadre. La topologie réseau décrit l’agencement physique et logique des nœuds et des liens sur un réseau. Elle comprend tout le matériel (par exemple, les routeurs, les commutateurs, les câbles), les logiciels (par exemple, les applications, les systèmes d’exploitation) et les supports de transmission (par exemple, les connexions filaires et sans fil).
Les topologies de réseau les plus courantes sont les suivantes :
Dans une topologie en bus, chaque nœud réseau est directement connecté à un câble principal.
Dans une topologie en anneau, les nœuds sont connectés en boucle, de sorte que chaque appareil possède exactement deux voisins. Les pairs adjacents sont connectés directement, et les pairs non adjacents sont connectés indirectement via des nœuds intermédiaires.
Les topologies en étoile fonctionnent comme un hub central unique par lequel tous les nœuds sont indirectement connectés.
Les topologies maillées sont plus complexes, définies par des connexions superposées entre des nœuds. Il existe deux types de réseaux maillés : le maillage complet et le maillage partiel.
Dans une topologie à maillage complet, chaque nœud du réseau est connecté à tous les autres nœuds du réseau, ce qui offre le niveau le plus élevé de résilience du réseau. Dans une topologie à maillage partiel, seuls certains nœuds du réseau se connectent, généralement ceux qui échangent le plus fréquemment des données.
Les topologies à maillage complet peuvent s’avérer coûteuses et chronophages, c’est pourquoi elles sont souvent réservées aux réseaux qui nécessitent une redondance élevée. Cependant, le maillage partiel offre moins de redondance mais est plus rentable et plus simple à exécuter.
Quel que soit le sous-type, les réseaux maillés ont des capacités d’auto-configuration et d’auto-organisation. Ils automatisent le processus de routage, afin que le réseau trouve le chemin de données le plus rapide et le plus fiable.
Qu’il s’agisse de la suite IP (Internet Protocol), d’Ethernet, de réseaux locaux sans fil (WLAN) ou de normes de communication cellulaire, tous les réseaux informatiques suivent des protocoles de communication. Ces derniers sont des ensembles de règles que chaque nœud du réseau doit suivre pour partager et recevoir des données.
L’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), qui définit les normes mondiales en matière de technologies de réseau, développe et gère bon nombre de ces protocoles, notamment Ethernet (IEEE 802.3) et Wi-Fi (IEEE 802.11). Les protocoles réseau s’appuient également sur des passerelles pour permettre à des appareils incompatibles de communiquer (un ordinateur Windows tentant d’accéder à des serveurs Linux, par exemple).
De nombreux réseaux modernes s’exécutent sur des modèles TCP/IP, qui comprennent quatre couches réseau :
Si TCP/IP est la suite de protocoles la plus fréquemment utilisée par les réseaux actuels, le modèle d’interconnexion de systèmes ouverts (OSI) est un cadre standardisé qui définit la manière dont les données circulent dans un réseau à travers sept couches.
Chaque couche occupe un rôle spécifique, de l’envoi de bits bruts sur des câbles au niveau de la couche physique à la gestion des applications utilisateur au niveau de la couche supérieure. Cette approche par couches aide les ingénieurs réseau à concevoir, dépanner et standardiser les communications entre divers systèmes. Bien que l’OSI ne soit pas en soi un ensemble de protocoles utilisés dans la pratique, son modèle reste fondamental pour comprendre comment différentes technologies réseau fonctionnent ensemble.
Des multinationales aux utilisateurs du quotidien, les réseaux informatiques sont au cœur de pratiquement toutes les expériences en ligne, connectant des appareils, des applications de données et des utilisateurs à travers le monde. En entreprise, ils soutiennent les opérations, permettant les services cloud, la collaboration en temps réel et l’échange sécurisé de données. Voici quelques-uns des cas d’utilisation les plus courants des réseaux informatiques :
La mise en réseau permet toutes les formes de communication numérique, y compris les e-mails, la messagerie, le partage de fichiers, les appels vidéo et le streaming. Le réseau connecte tous les serveurs, interfaces et supports de transmission qui rendent la communication d’entreprise possible.
Sans mise en réseau, les entreprises devraient stocker les données dans des référentiels de données individuels, ce qui n’est pas viable à l’ère du big data. Les réseaux informatiques aident les équipes à conserver des entrepôts de données centralisés qui desservent l’ensemble du réseau, libérant ainsi une capacité de stockage précieuse pour d’autres tâches.
Les solutions de stockage en réseau courantes comprennent les réseaux de stockage (SAN) et le stockage en réseau (NAS). Les réseaux SAN offrent un stockage en blocs à haut débit, généralement utilisé pour les applications essentielles telles que les bases de données et la virtualisation, tandis que les NAS fournissent un stockage de fichiers accessible via un réseau standard.
Les utilisateurs, les administrateurs réseau et les développeurs tirent parti de la façon dont le réseau simplifie le partage des ressources et des connaissances. Les données en réseau sont plus faciles à demander et à récupérer, ce qui permet aux utilisateurs et aux clients de recevoir des réponses plus rapidement sur les appareils réseau. Au niveau des entreprises, les données en réseau facilitent la collaboration et le partage d’informations entre les équipes, à mesure que les technologies et les entreprises évoluent.
L’IA et les algorithmes contribuent à automatiser des tâches complexes telles que la surveillance du réseau, l’analyse du trafic, la détection des anomalies et la réponse aux incidents, la réduction des interventions manuelles et le renforcement global de la sécurité du réseau.
Ainsi, de nombreuses entreprises dans des secteurs tels que les télécommunications, les services financiers et l’industrie manufacturière s’appuient sur un centre d’opérations réseau (NOC) pour surveiller et gérer en permanence les performances, la disponibilité et la sécurité du réseau.
Non seulement les solutions réseau bien conçues sont plus résilientes, mais elles offrent également aux entreprises davantage d’options en matière de cybersécurité et de sécurité réseau. La plupart des fournisseurs de réseau proposent des protocoles de chiffrement intégrés et des contrôles d’accès (tels que l’authentification à étapes) pour protéger les données sensibles et éloigner les acteurs malveillants du réseau.
