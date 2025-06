Qu’est-ce qu’un serveur Linux ?

Les distributions Linux sont des versions du code Linux publiées toutes les 9 à 10 semaines par une communauté mondiale de développeurs. L’un des aspects qui a fait le succès de Linux est la manière dont il est constamment maintenu et amélioré, chaque mise à jour de son code ajoutant de nouvelles fonctionnalités ou compatibilités. Chaque nouvelle distribution de Linux, ou « distro », est connue sous le nom de « noyau stable » et est ajoutée à un référentiel de distributions Linux, qui est disponible sur kernel.org et sur GitHub. Certaines d’entre elles proposent des certifications aux utilisateurs, qui peuvent démontrer leur maîtrise d’une version spécifique de Linux.

Les distributions de Linux sont ouvertes et gratuites pour tout utilisateur, et certaines des plus populaires ont leur propre nom, comme Fedora, Ubuntu et Linux mint. Les serveurs qui exécutent une distribution de Linux spécifique sont généralement connus par cette distribution. Par exemple, on appelle serveur Ubuntu le serveur qui exécute Ubuntu.