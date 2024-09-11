Qu’est-ce qu’un microprogramme ?

Le micrologiciel est utilisé dans un large éventail d’appareils critiques à la transformation numérique, et a donc de nombreuses applications utiles pour l’entreprise moderne. Voici quelques-unes des utilisations les plus courantes des micrologiciels dans l’entreprise :

ordinateurs personnels (PC)

stockage de données

smartphones

voitures

Appareils Internet des objets (IdO)

Ordinateurs personnels

Les ordinateurs personnels (PC) s’appuient sur un micrologiciel pour conserver les données critiques lorsqu’ils sont éteints, ainsi que sur les spécifications BIOS et Unified Extensible Firmware Interfaces (UEFI) pour l’interface logicielle entre un système d’exploitation et un micrologiciel. En général, ces fonctionnalités sont intégrées sur une puce de mémoire sur la carte système d’un ordinateur. En outre, les composants PC courants, tels que les cartes graphiques et les cartes vidéo, reposent également sur des micrologiciels pour fonctionner.

Dispositifs de stockage des données

Les clés USB, les disques durs externes et autres périphériques de stockage de données portables nécessitent un micrologiciel pour fonctionner. Le micrologiciel est intégré aux puces de mémoire flash sur lesquelles s’appuient de nombreux périphériques de stockage de données modernes et peut être mis à jour facilement contrairement aux micrologiciels contenus dans la ROM ou l’EPROM.

Smartphones

Le fonctionnement des smartphones repose en grande partie sur les microprogrammes. Les microprogrammes permettent non seulement de s’assurer que le smartphone démarre après un certain temps d’inutilisation, mais aussi que les composants critiques interagissent les uns avec les autres comme prévu. Enfin, pour que les correctifs, les fonctions de sécurité et les nouvelles capacités du smartphone fonctionnent comme prévu, les mises à jour du microprogramme doivent être téléchargées régulièrement sur Internet.

Voitures

De nombreuses voitures conçues au cours des dix dernières années sont équipées d’ordinateurs qui s’appuient sur des microprogrammes pour effectuer des tâches critiques. Différents types de microprogrammes sont utilisés dans divers systèmes automobiles, notamment les unités de contrôle du moteur (ECU) qui optimisent les performances du moteur et le rendement énergétique, ainsi que les systèmes d’information et de divertissement (infotainment) de plus en plus complexes qui assistent la navigation et les caméras installées sur de nombreuses voitures.

Appareils Internet des objets (IdO)

L’Internet des objets (IdO) désigne un réseau d’appareils physiques, de véhicules, de dispositifs et d’autres objets physiques disposant de capteurs, de logiciels et d’une connectivité réseau leur permettant de collecter et de partager des données. Les micrologiciels sont essentiels à de nombreux cas d’utilisation des technologies IdO, tels que les appareils électroménagers intelligents, les voitures autonomes, les villes et les usines plus intelligentes, et bien d’autres encore. Sur un appareil IdO, tel qu’un capteur transmettant des données via Internet, le micrologiciel contient des instructions critiques stockées en permanence dans le matériel qui permettent à l’appareil de s’allumer et de s’arrêter, de collecter, d’analyser et de transmettre des données, etc.