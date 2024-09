La mémoire flash est un type de mémoire à grille flottante, qui a été inventée en 1984 par Fujio Masuoka chez Toshiba. En 1986, Toshiba a présenté la première puce flash NAND et Intel a lancé la puce NOR. La mémoire flash a offert des performances révolutionnaires et a rapidement bouleversé le monde du stockage de données en améliorant les disques rotatifs et les cartes mémoire. À mesure que l’utilisation des données augmentait et que les appareils devenaient plus légers et plus petits, les systèmes flash se sont avérés le moyen le plus rapide de stocker, d’écrire, de reprogrammer et de transférer des informations numériques.