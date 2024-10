Qu’est-ce qu’une unité centrale de traitement (CPU) ?

L’ENIAC a démontré ce qu’un ordinateur pouvait faire sur le plan militaire. Bientôt, la même équipe, composée d’Eckert et de Mauchly, créa sa propre entreprise pour montrer au monde comment un ordinateur pouvait avoir un impact positif sur le monde des affaires.

La création phare de l’Eckert-Mauchly Computer Corporation (EMCC), l’UNIVAC 1 (généralement appelé « l’UNIVAC »), était une version plus petite et moins chère de l’ENIAC dotée de diverses améliorations reflétant l’évolution technologique de son époque.

Tout d’abord, il facilitait la saisie des données et la rendait plus expressive en incluant des périphériques d’E/S tels qu’un clavier de machine à écrire électrique, jusqu’à 10 lecteurs de bandes UNISERVO pour le stockage de données et un convertisseur bande-carte qui permet aux entreprises d’utiliser des cartes perforées en plus des bandes magnétiques de stockage.

Comme son prédécesseur, l’UNIVAC (lien externe à ibm.com) nécessitait toujours une grande surface au sol (2 500 m²), mais il s’agissait d’une réduction considérable par rapport à l’ENIAC. Cependant, l’UNIVAC, avec ses fonctionnalités supplémentaires, coûtait beaucoup plus cher que l’ENIAC, environ 1,5 million de dollars (environ 11,6 millions de dollars aujourd’hui).

Malgré ce montant, l’UNIVAC a pu réaliser des exploits incroyables. CBS News l’a notamment utilisé pour prédire avec précision les résultats de l’élection présidentielle américaine de 1952. Les sondages conventionnels de Gallup avaient prédit une élection serrée, mais l’UNIVAC a surpris tous les journalistes en annonçant la large victoire de Dwight D. Eisenhower. C’est exactement ce qui s’est passé. Personne n'avait vu venir ce résultat, sauf l’UNIVAC. L’événement a stupéfié le public, qui a pu apprécier du jour au lendemain l’analyse et les prédictions étonnantes que les ordinateurs pouvaient générer.

Malgré un profil plus élégant, l’UNIVAC était toujours aussi massif, pesant un peu plus de 8 tonnes et nécessitant 125 kW d’énergie. L’UNIVAC 1 a été dévoilé en 1951, le premier modèle acheté par l’US Census Bureau. Malheureusement, l’utilisation de l’UNIVAC a été compliquée par un sérieux défaut de conception. Il fallait toujours utiliser des tubes à vide en verre sujets à divers types de bris et produisant un excès de chaleur considérable.

Heureusement, la nouvelle étape de la révolution des processeurs allait résoudre ce problème.