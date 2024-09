Qu'est-ce que l' informatique confidentielle ?

La technologie de l'informatique confidentielle protège les données pendant le traitement. Le contrôle exclusif des clés de chiffrement renforce la sécurité des données de bout en bout dans le cloud.

L'informatique confidentielle est une technologie de cloud computing qui isole les données sensibles dans une enclave du processeur qui est protégée pendant le traitement. Le contenu de l'enclave - c'est-à-dire les données en cours de traitement et les techniques utilisées pour les traiter - n'est accessible qu'au code de programmation autorisé. Il reste invisible et inaccessible pour tous, y compris le fournisseur du cloud.

Alors que les chefs d'entreprise s'appuient de plus en plus sur les services de cloud public et de cloud hybride , la confidentialité des données dans le cloud est devenue est un impératif. L'objectif principal de l'informatique confidentielle est de garantir aux dirigeants que leurs données dans le cloud sont protégées et confidentielles, et de les encourager à transférer une plus grande partie de leurs données sensibles et de leurs charges de travail de traitement vers des services de cloud public .

Depuis des années, les fournisseurs de services cloud proposent des services de chiffrement pour protéger les données au repos (en stockage et dans les bases de données) et les données en transit (passant par une connexion réseau). L'informatique confidentielle élimine la dernière vulnérabilité en matière de sécurité des données en protégeant les données en cours d'utilisation , c'est-à-dire pendant le traitement ou l'exécution.