Le terme supercalculateur est apparu au début des années 1960, quand IBM a déployé l'IBM 7030 Stretch et que Sperry Rand a dévoilé l'UNIVAC LARC, les deux premiers supercalculateurs conçus pour être plus puissants que les machines commerciales les plus rapides disponibles à l'époque. Les événements qui ont influencé les progrès du calcul intensif ont débuté à la fin des années 1950 lorsque le gouvernement américain a commencé à financer régulièrement le développement d'une technologie informatique de pointe à hautes performances pour des applications militaires.

Bien que les superordinateurs aient été initialement produits en quantités limitées pour le gouvernement, la technologie développée a fait son chemin dans les secteurs industriels et commerciaux. Par exemple, deux sociétés américaines, Control Data Corporation (CDC) et Cray Research, ont été leaders du marché des supercalculateurs commerciaux du milieu des années 1960 à la fin des années 1970. Le CDC 6600, conçu par Seymour Cray, est considéré comme le premier supercalculateur commercial à succès. IBM deviendra plus tard un leader du secteur commercial des années 1990 à aujourd'hui.