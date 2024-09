Les mainframes IBM Z s’exécutent sur z/OS, Linux et z/TPF, avec plusieurs systèmes d’exploitation (OS) souvent exécutés sur un seul mainframe. IBM z/VM et KVM sont des hyperviseurs conçus pour exécuter des machines virtuelles (VM) Linux, z/OS et z/TPF ainsi que Red Hat OpenShift sur les serveurs IBM Z et LinuxONE.

Chaque système d’exploitation et hyperviseur possède des caractéristiques uniques qui apportent sécurité, résilience et agilité de la plateforme mainframe à votre cloud hybride.