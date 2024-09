La mémoire informatique et la mémoire locale peuvent ne pas fournir suffisamment d’archivage, de protection d’archivage, d’accès pour plusieurs utilisateurs, de vitesse et de performances pour les applications d’entreprise. Ainsi, la plupart des organisations emploient une forme de SAN en plus d’un système d’archivage NAS.

SAN

Parfois appelé le réseau derrière les serveurs, un SAN est un réseau spécialisé à haut débit qui connecte les serveurs et les périphériques d’archivage. Il se compose d’une infrastructure de communication qui fournit des connexions physiques permettant à un dispositif tout-à-tout de passer à travers le réseau en utilisant des éléments interconnectés, tels que des commutateurs et des directeurs. Le SAN peut également être vu comme une extension du concept de bus d’archivage. Ce concept permet aux dispositifs d’archivage et aux serveurs de s’interconnecter en utilisant des éléments similaires, tels que des réseaux locaux (LAN) et des réseaux étendus (WAN). Un SAN comprend également une couche de gestion qui organise les connexions, les éléments d’archivage et les systèmes informatiques. Cette couche assure des transferts de données sûrs et robustes.

Traditionnellement, seul un nombre limité de périphériques d’archivage pouvait se connecter à un serveur. Alternativement, un SAN introduit une flexibilité de réseau permettant à un serveur, ou à de nombreux serveurs hétérogènes à travers de multiples centres de données, de partager un utilitaire d’archivage commun. Le SAN élimine également la connexion dédiée traditionnelle entre un serveur et l’archivage et le concept que le serveur possède et gère effectivement les périphériques d’archivage. Ainsi, un réseau peut comprendre de nombreux dispositifs d’archivage, y compris le disque, la bande magnétique et l’archivage optique. Et l’utilitaire d’archivage peut être situé loin des serveurs qu’il utilise.

Composants SAN

L’infrastructure d’archivage est le fondement sur lequel repose l’information. Par conséquent, l’infrastructure d’archivage doit soutenir les objectifs et le modèle de fonctionnement de l’entreprise. Une infrastructure SAN améliore la disponibilité du réseau, l’accessibilité des données et la facilité de gestion du système. Dans cet environnement, déployer des périphériques d’archivage plus nombreux et plus rapides ne suffit pas. Un bon SAN commence par un bon design.

Les principaux composants d’un SAN sont les canaux Fibre optique, les serveurs, les utilitaires d’archivage et le matériel et les logiciels de réseau.