En effectuant des calculs mathématiques à grande vitesse, un GPU réduit le temps nécessaire à un ordinateur pour exécuter plusieurs programmes, ce qui le rend indispensable pour les technologies émergentes et futures telles que le Machine Learning (ML), l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain.

Avant l'invention des GPU dans les années 1990, les contrôleurs graphiques des PC et des consoles de jeux vidéo s'appuyaient sur l'unité centrale de traitement (CPU) de l'ordinateur pour exécuter des tâches. À partir du début des années 1950, les CPU étaient les processeurs les plus importants d'un ordinateur, exécutant toutes les instructions nécessaires à l'exécution des programmes, telles que la logique, le contrôle et les entrées/sorties (E/S). Cependant, avec l'essor des jeux vidéo et de la conception assistée par ordinateur (CAO) dans les années 1990, l'industrie avait besoin d'un moyen plus rapide et plus efficace de combiner les pixels en un court laps de temps.

En 2007, Nvidia a développé CUDA (Compute Unified Device Architecture), un logiciel qui donnait aux développeurs un accès direct aux capacités de calcul parallèle des GPU, leur permettant d'utiliser la technologie GPU pour un éventail plus large de fonctions qu'auparavant. Dans les années 2010, la technologie GPU a acquis encore plus de capacités, notamment le ray tracing (la génération d'images informatiques en suivant la direction de la lumière d'une caméra) et les cœurs tensoriels (conçus pour permettre l'apprentissage profond).

Grâce à ces progrès, les GPU ont joué un rôle crucial dans l'accélération de l'IA et des processeurs d'apprentissage profond, contribuant à accélérer le développement des applications d'IA et de ML. Aujourd'hui, en plus d'alimenter les consoles de jeux et les logiciels de montage, les GPU permettent des fonctions de calcul de pointe essentielles à de nombreuses entreprises.