Qu’est-ce que le piratage ?

Les pare-feux et les systèmes de prévention des intrusions (IPS) aident à détecter la présence de pirates et à les empêcher de s’introduire dans un réseau. Les logiciels de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) permettent de repérer les piratages en cours. Les antivirus peuvent trouver et supprimer des logiciels malveillants, et les plateformes de détection et réponse des terminaux (EDR) peuvent automatiser les réponses aux attaques complexes comme les APT. Enfin, les employés en télétravail peuvent utiliser des réseaux privés virtuels (VPN) pour protéger leur trafic de tout acteur malveillant.