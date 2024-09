Qu'est-ce que le red teaming ?

Le red teaming et les tests d'intrusion (aussi appelés test de pénétration) sont des termes qui sont souvent utilisés de manière interchangeable mais qui sont complètement différents.

L’objectif principal des tests de pénétration est d’identifier les vulnérabilités exploitables et d’accéder à un système. D'autre part, dans un exercice d'équipe rouge, l'objectif est d'accéder à des systèmes ou des données spécifiques en émulant un adversaire réel et en utilisant des tactiques et des techniques tout au long de la chaîne d'attaque, notamment l'escalade des privilèges et l'exfiltration.

Le tableau suivant présente d'autres différences fonctionnelles entre les tests d'intrusion et le red teaming :