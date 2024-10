Comment le CART red teaming automatisé et continu (CART) peut améliorer votre posture en matière de cybersécurité

Le red teaming automatisé et continu (CART) utilise l'automatisation pour découvrir des actifs, hiérarchiser les découvertes et, une fois autorisé, mener des attaques réelles à l'aide d'outils et d'exploits développés et maintenus par des experts du secteur.

En se concentrant sur l'automatisation, le CART vous permet de vous focaliser sur des tests innovants et intéressants, tout en libérant vos équipes des tâches répétitives et sujettes aux erreurs, souvent sources de frustration et d'épuisement.

CART vous offre la possibilité d'évaluer de manière proactive et continue votre posture de sécurité globale à une fraction du coût. Il rend le red teaming plus accessible et vous fournit une visibilité en temps réel des performances de vos défenses.