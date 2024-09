Un tiers des actifs réseau attaquables sont non gérés ou inconnus, ce qui constitue des cibles faciles pour les pirates informatiques et un risque d’exposition non intentionnelle des données. La difficulté de préserver la sécurité de ces données ne cesse de croître à mesure que les entreprises se développent rapidement par le biais d’acquisitions et rendent les systèmes internes accessibles aux télétravailleurs via le cloud. Les adversaires profitent de cette évolution accélérée pour raccourcir leur délai d’attaque, de plusieurs mois à quelques jours.

IBM X-Force Randori Attack Targeted Services vous permet de tester, de valider et d’améliorer votre posture de sécurité en permanence. Ces services étendent les capacités de gestion de la surface d’attaque en y intégrant des campagnes axées sur les objectifs ainsi que des rapports d’action. IBM met en place une équipe rouge éthique adaptée à vos objectifs, tandis que les meilleurs spécialistes en cybersécurité, issus de divers horizons, vous accompagnent dans la réalisation d’évaluations de sécurité à la fois flexibles et complètes. Chaque mois, ce service propose 1 semaine d’exercices dirigés par des humains pour simuler des acteurs de la menace ciblés. Ils se concentrent sur les actifs de grande valeur de votre organisation, tentent de contourner les mesures défensives existantes et identifient les lacunes.

Le reste du mois, l’opérateur entreprend une mission de reconnaissance complète : il passe au crible les données, identifie les vulnérabilités et élabore des stratégies de défense. Ces informations visent à renforcer votre sécurité afin de prévenir, de détecter et de répondre aux techniques d’attaque réelles.