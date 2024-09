Comme indiqué ci-dessus, un IPS surveille le trafic réseau pour détecter toute activité suspecte, comme un IDS, et intercepte les menaces en temps réel en mettant fin automatiquement aux connexions ou en déclenchant d’autres outils de sécurité. Les IPS étant conçus pour arrêter les cyberattaques, ils sont généralement placés en ligne, ce qui signifie que tout le trafic doit passer par l’IPS avant d’atteindre le reste du réseau.

Certaines organisations implémentent un IDS et un IPS comme des solutions distinctes. Plus souvent, les IDS et les IPS sont combinés dans un seul système de détection et de prévention des intrusions (IDPS) qui détecte les intrusions, les consigne, en alerte les équipes de sécurité et y répond automatiquement.