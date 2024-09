Les cyberattaques sont plus omniprésentes, plus innovantes et plus rapides que jamais. Pour les combattre, vous avez besoin d’un partenaire collaboratif capable de venir en renfort de votre équipe pour maximiser sa productivité tout en protégeant vos investissements existants. Nous pouvons aider votre organisation à réduire les cyber-risques grâce à une solution globale de bout en bout indépendante de tout fournisseur. Elle est capable de gérer n’importe quelle alerte à tout moment et vous offre la visibilité et l’intégration dont vous avez besoin pour optimiser votre programme de sécurité.



De nombreuses organisations ont trop peu de ressources et trop d’outils différents qui génèrent de gros volumes d’informations. Cette configuration éloigne les équipes des tâches les plus importantes et entraîne des coûts plus élevés, des inefficacités, une baisse de la vigilance face aux alertes et un manque cruel de visibilité sur les vulnérabilités potentielles.



Les services de détection des menaces et de réponse d’IBM (« Threat Detection and Response » ou TDR), qui incluent des services de détection et de réponse gérés (« Managed Detection and Response » ou MDR), aident votre organisation à protéger les investissements existants et à les améliorer grâce à l’IA, à pratiquer une sécurité proactive pour renforcer les défenses, à améliorer en continu les opérations de sécurité et à protéger le cloud hybride.