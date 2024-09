Elle s’articule autour de trois objectifs principaux : empêcher l’accès non autorisé aux ressources du réseau, détecter et neutraliser les cyberattaques et les violations de sécurité en cours, et veiller à ce que les utilisateurs autorisés puissent accéder en toute sécurité aux ressources du réseau dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.

Le risque de cyberattaque augmente avec la taille et la complexité des réseaux. Par exemple, selon le rapport 2023 sur le coût d’une violation de données d’IBM, 82 % des violations de données (une violation de la sécurité qui entraîne un accès non autorisé à des informations sensibles ou confidentielles) que les organisations ont subies concernaient des données stockées dans le cloud. Or, ces attaques coûtent extrêmement cher : le coût moyen d’une violation de données à l’échelle mondiale est de 4,45 millions de dollars, un chiffre multiplié par plus de deux aux États-Unis (9,48 millions de dollars).

La sécurité réseau protège l’intégrité de l’infrastructure, des ressources et du trafic des réseaux afin de contrecarrer ces attaques et d’en minimiser les répercussions financières et opérationnelles.