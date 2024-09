Guardium Data Protection for Files permet de découvrir et de classer automatiquement les données non structurées dans les fichiers et les systèmes de fichiers, notamment NAS, SharePoint, Windows, Unix et Linux, afin de faciliter la compréhension et le contrôle des risques liés aux données non structurées. L’analyse par apprentissage automatique permet de détecter les activités inhabituelles autour des données sensibles grâce à une gestion intelligente des accès et à la surveillance de l’activité des fichiers sur l’ensemble des fichiers et des systèmes de fichiers.