IBM Guardium DSPM Vous souhaitez identifier les données cachées et leur circulation entre les applications ? Découvrez les capacités de Data Security Posture Management (DSPM).

IBM Guardium® Data Protection Supervisez l’activité de vos données et accélérez les audits de conformité et le reporting pour vos données, où qu’elles soient stockées. Détectez et classifiez les données et sources de données, suivez l’activité des utilisateurs et répondez aux menaces en temps réel.

IBM Guardium® Vulnerability Assessment Analysez vos données pour détecter les vulnérabilités, les menaces et les failles de sécurité afin de protéger vos données.

IBM Guardium® Key Lifecycle Manager Offrez une gestion centralisée et sécurisée des clés d’accès à moindre coût et une plus grande efficacité opérationnelle.