Outil de gestion des clés de chiffrement, IBM Guardium Key Lifecycle Manager centralise, simplifie et automatise la gestion des clés de chiffrement. La solution propose un stockage, une distribution et une gestion du cycle de vie de vos clés sécurisés et robustes pour les applications et solutions à chiffrement automatique au moyen de protocoles d’interopérabilité, dont KMIP, IPP et REST, ainsi que d’interfaces telles que PKCS#11. Guardium Key Lifecycle Manager aide les clients à respecter les réglementations telles que la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) et les lois Sarbanes-Oxley et HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) en fournissant un contrôle d’accès, une rotation des clés et des processus automatisés de gestion du cycle de vie des clés de chiffrement.