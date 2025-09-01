Sécurisez les données stratégiques de l’entreprise contre les risques actuels et émergents, quel que soit leur emplacement
Identifiez les données sensibles, l’IA et le chiffrement dans tous vos environnements afin d’obtenir une vision complète des risques et de guider une protection ciblée.
Protégez les données sensibles tout au long de leur cycle de vie : détectez les usages abusifs, bloquez les menaces liées à l’IA et modernisez le chiffrement pour une protection post-quantique.
Simplifiez la conformité grâce à des workflows automatisés, à l’application des politiques en matière d’IA et à des rapports alignés sur le RGPD, la CCPA, la norme PCI-DSS et bien d’autres réglementations.
Passez des alertes à l’action grâce à une visibilité basée sur les risques, à la priorisation des menaces et à des réponses intégrées telles que le blocage d’accès ou la mise en quarantaine.
Protégez les données sensibles à chaque étape tout en réduisant les risques, en gagnant du temps et en simplifiant la conformité. Permettez à votre entreprise de se protéger, de rester vigilante et de garder une longueur d’avance.
Découvrez, classez et protégez les données de votre entreprise dans les environnements cloud et SaaS.
Automatisez la conformité des données, atténuez les risques et protégez les données sensibles.
Identifiez et corrigez les vulnérabilités des bases de données avant qu’elles ne soient exploitées.
Protégez les données grâce à une visibilité en temps réel, à la hiérarchisation des menaces et à des réponses automatisées.
Identifiez les cas d’utilisation de l’IA, gérez les risques et appliquez la sécurité et la gouvernance.
Gérez le chiffrement à grande échelle, réduisez les risques cryptographiques et préparez-vous à la résilience quantique.
