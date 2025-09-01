Rapport Cost of a Data Breach 2025 L’IA commence à poser un risque de sécurité. Êtes-vous préparé ?

Protégez vos données tout au long de leur cycle de vie avec IBM Guardium

Sécurisez les données stratégiques de l’entreprise contre les risques actuels et émergents, quel que soit leur emplacement

Rendu 3D d’un flux neuronal

Guardium Data Security Center désigné leader

dans quatre catégories du Leadership Compass des plateformes de sécurité des données 2025 de KuppingerCole Analysts

Découvrir. Analyser. Réagir.

Découvrez où se trouvent vos données sensibles. Découvrez comment elles sont utilisées et exposées. Hiérarchisez les risques en fonction du contexte. Agissez pour protéger ce qui compte le plus. 
Découverte des données, de l’IA et de la cryptographie

Identifiez les données sensibles, l’IA et le chiffrement dans tous vos environnements afin d’obtenir une vision complète des risques et de guider une protection ciblée.
Protection des données sur plusieurs dimensions

Protégez les données sensibles tout au long de leur cycle de vie : détectez les usages abusifs, bloquez les menaces liées à l’IA et modernisez le chiffrement pour une protection post-quantique.
Simplifier la mise en conformité

Simplifiez la conformité grâce à des workflows automatisés, à l’application des politiques en matière d’IA et à des rapports alignés sur le RGPD, la CCPA, la norme PCI-DSS et bien d’autres réglementations.
D’une sécurité des données réactive à une sécurité proactive

Passez des alertes à l’action grâce à une visibilité basée sur les risques, à la priorisation des menaces et à des réponses intégrées telles que le blocage d’accès ou la mise en quarantaine.

Protéger les données, simplifier la conformité 

Protégez les données sensibles à chaque étape tout en réduisant les risques, en gagnant du temps et en simplifiant la conformité. Permettez à votre entreprise de se protéger, de rester vigilante et de garder une longueur d’avance.

Illustration de plusieurs points, de différentes couleurs, entourés par un cercle
IBM Guardium DSPM

Découvrez, classez et protégez les données de votre entreprise dans les environnements cloud et SaaS.

Illustration représentant la sécurité du flux produit et les données cloud
IBM Guardium Data Protection

Automatisez la conformité des données, atténuez les risques et protégez les données sensibles.

Illustration de plusieurs points colorés séparés par un cadenas
IBM Guardium Vulnerability Assessment

Identifiez et corrigez les vulnérabilités des bases de données avant qu’elles ne soient exploitées.

Illustration de différentes clés disposées en carré
IBM Guardium DDR

Protégez les données grâce à une visibilité en temps réel, à la hiérarchisation des menaces et à des réponses automatisées.

IA et chiffrement

Capture d’écran du produit Guardium IA Sécurité avec tableaux de bord

Découvrir et protéger l’IA

Identifiez les cas d’utilisation de l’IA, gérez les risques et appliquez la sécurité et la gouvernance.

Capture d’écran du produit Guardium Quantum Safe

Un chiffrement pérenne

Gérez le chiffrement à grande échelle, réduisez les risques cryptographiques et préparez-vous à la résilience quantique.

Illustration au trait de plusieurs lignes formant un cercle

Renforcez la sécurité de Db2 avec IBM Guardium Data Protection

Protégez vos données critiques grâce à une visibilité avancée, une conformité automatisée et une détection des menaces en temps réel.

