IBM Guardium AI Security

Guardium AI Security permet aux équipes de sécurité de sécuriser les données sensibles et les modèles IA. Vous pouvez utiliser les workflows intégrés, la vue commune des actifs de données et les politiques de conformité centralisées pour réduire la complexité et partager des informations entre les outils et les collaborateurs.

Responsable de la gestion des risques

Pour les équipes chargées des risques et de la conformité, il est important de respecter les exigences actuelles et émergentes en matière de sécurité des données et de conformité de l’IA, notamment la loi européenne sur l’IA. Grâce aux données sous-jacentes de partage des intégrations de watsonx.governance et d’AI Security, vous pouvez voir les risques de sécurité et de conformité sur un tableau de bord unifié, ce qui favorise la collaboration transversale.