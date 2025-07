Qu’est-ce que « AI TRiSM » ?

On entend par gouvernance de l’IA l’ensemble des processus, normes et garde-fous destinés à garantir la sécurité et l’éthique des systèmes et outils d’IA. Une gouvernance efficace de l’IA passe par la gestion des risques, à l’aide de mécanismes permettant de traiter les éventuels biais, les atteintes à la confidentialité des données et d’autres problèmes, tout en renforçant la confiance et en soutenant l’innovation.

Elle implique la surveillance et l’évaluation continues des systèmes d’IA afin de garantir leur conformité avec les normes éthiques et les réglementations légales établies. La gouvernance de l’IA comprend la gouvernance des données, une discipline de la gestion des données dont l’objectif est de garantir des données sûres, de qualité et facilement accessibles, à des fins de découverte de données et de business intelligence.