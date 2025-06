Qu’est-ce que la gouvernance des données ?

La gouvernance des données, en particulier dans les environnements hybrides et multicloud, implique souvent des données stockées dans différents formats et emplacement, auprès de plusieurs fournisseurs. En outre, les données peuvent être regroupées dans différents types de magasins de données comme les data lakes, les data lakehouses et les entrepôts de données.

Le Shadow IT peut compliquer davantage le processus. Selon une étude de TechTarget, le deuxième problème de sécurité des données le plus fréquemment signalé concerne les salariés qui utilisent des applications et des services cloud sans l’approbation du service informatique.2

Cette distribution des données peut rendre difficiles le suivi et la surveillance des flux de données et de leur utilisation. La gouvernance des données implique une bonne compréhension des sources de données, des destinations, des transformations, des dépendances, de la propriété, des droits d’accès et des responsabilités.

L’application de politiques de gouvernance des données dans plusieurs environnements nécessite une coordination entre les différentes parties prenantes : propriétaires des données, intendants des données, consommateurs de données et régulateurs des données.