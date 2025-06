Qu’est-ce que l’ETL (extraction, transformation, chargement) ?

Les entreprises génèrent des données depuis l’époque de l’abaque, mais l’analytique moderne n’est devenue possible qu’avec l’arrivée des ordinateurs numériques et du stockage de données.

Une avancée majeure a eu lieu dans les années 1970 avec l’émergence des bases de données centralisées de grande taille. La solution ETL a été introduite en tant que processus d’intégration et de chargement de données à des fins de calcul et d’analyse, devenant finalement la principale méthode de traitement des données pour les projets d’entreposage de données.

À la fin des années 1980, les entrepôts de données et le passage des bases de données transactionnelles aux bases de données relationnelles, qui stockaient les informations dans des formats de données relationnels, ont gagné en popularité. Les anciennes bases de données transactionnelles stockaient les informations transaction par transaction, avec des informations client en double pour chaque transaction, ce qui compliquait l’accès aux données client de manière unifiée au fil du temps. Avec les bases de données relationnelles, l’analytique est devenue le fondement de la business intelligence (BI) et un outil précieux pour la prise de décision.

Jusqu’à l’arrivée de logiciels ETL plus sophistiqués, les premières tentatives consistaient principalement en des efforts manuels de la part des équipes informatiques pour extraire les données de divers systèmes et connecteurs, les transformer en un format commun, puis les charger dans des tables interconnectées. Néanmoins, les premières étapes de l’ETL en valaient la peine, car les algorithmes avancés, associés à l’essor des réseaux de neurones, ont ouvert des possibilités toujours plus vastes en matière d’analyse.

L’ère du big data a débuté dans les années 1990, avec l’accélération rapide des vitesses de calcul et des capacités de stockage, et l’extraction de volumes considérables de données à partir de nouvelles sources, telles que les réseaux sociaux et l’Internet des objets (IdO). Un facteur limitant subsistait toutefois, les données étant souvent stockées dans des entrepôts de données sur site.

La prochaine étape majeure dans le domaine de l’informatique et de l’ETL a été le cloud computing, qui s’est popularisé à la fin des années 1990. Grâce à des entrepôts de données tels qu’Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Snowflake, les données sont désormais accessibles depuis n’importe où dans le monde et peuvent être rapidement mises à l’échelle pour permettre aux solutions ETL de fournir des informations détaillées remarquables et un nouvel avantage concurrentiel.

La dernière évolution en date est celle des solutions ETL exploitant des données de streaming pour fournir des informations actualisées à la seconde près à partir d’énormes volumes de données.