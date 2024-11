Répondre aux attentes concernant les capacités de l’intelligence artificielle (IA) sans s’attaquer à la prolifération et à l’inaccessibilité des données est la difficulté la plus urgente à laquelle est confrontée le leadership en matière de données. Les équipes chargées des données sont confrontées à des problèmes de cloisonnement, de traitement en temps réel et de gestion des données. Les tâches défaillantes et les problèmes de performances contribuent à l’augmentation des coûts associés à l’intégration des données. Les outils d’intégration dédiés à une seule tâche limitent votre capacité à concevoir et à exécuter des pipelines de données qui respectent les accords de niveau de service (SLA) sur les performances, les coûts, la latence, la disponibilité et la qualité.

L’intégration des données offre une approche modulaire de l’intégration et de la gestion des données, vous permettant de créer des pipelines de données ETL (extraction, transformation, chargement ou ELT (extraction, chargement, transformation) bien conçus, chacun adapté à des cas d’utilisation uniques, via une interface graphique (GUI) simple d’utilisation. Elle prend en charge le traitement des données par lots ou en temps réel, dans le cloud ou sur site. Grâce à sa capacité d’observabilité continue des données, vous pouvez gérer la surveillance des données, les alertes et les problèmes de qualité à partir d’une seule plateforme, et ce de manière proactive.

L’intégration des données est conçue pour vous permettre de créer, gérer et surveiller des pipelines de données, garantissant l’accès à des données fiables et cohérentes rapidement et à grande échelle.