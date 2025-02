IBM StreamSets

Exploitez le potentiel de l’analytique en temps réel En traitant et en analysant les données au fur et à mesure qu’elles sont générées, vous pouvez obtenir des informations instantanées et prendre des mesures immédiates. La solution ingère des données à haute vélocité provenant de diverses sources (appareils IdO, interactions avec les utilisateurs, transactions financières et autres) et les convertit en renseignements exploitables en quelques secondes. Cette capacité en temps réel permet aux entreprises de détecter les anomalies, de prédire les tendances et de prendre des décisions fondées sur les données de manière dynamique.