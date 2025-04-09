Dans l’économie numérique, chaque seconde compte. Les entreprises génèrent et consomment des volumes de données sans précédent, mais leur capacité à agir sur ces données en temps réel reste très limitée. Alors que les environnements professionnels deviennent de plus en plus complexes et dynamiques, les fenêtres de décision se rétrécissent. Selon l’enquête Gartner Reengineering the Decision Survey, 71 % des organisations indiquent que les exigences décisionnelles deviennent plus fréquentes, rapides et complexes. Mais sans données en temps réel, ces décisions reposent sur les informations d’hier plutôt que sur les réalités d’aujourd’hui.

Les secteurs sensibles au temps, tels que la finance, la vente au détail et les soins de santé, ressentent de plus en plus la lenteur de l’intégration des données :

· Services financiers : les institutions financières s’appuient sur des données précises pour l’évaluation du crédit, la détection des fraudes et le respect des réglementations. La lenteur des données entraîne des décisions erronées et des violations. Un cas de fraude détecté en cinq minutes est beaucoup moins dommageable qu’un cas détecté en cinq heures.

· Vente au détail : les données en temps réel sont essentielles pour la gestion des stocks, la prévision de la demande et la personnalisation. Sans cela, les détaillants risquent des ruptures de stock, un surstockage, des ventes perdues et des stocks excédentaires. Une gestion inefficace des stocks coûte chaque année aux entreprises environ 1,1 billion de dollars dans le monde, les détaillants perdant à eux seuls 471 milliards de dollars par an à cause des surstocks

· Santé : les décisions médicales basées sur des données lentes et obsolètes entraînent des erreurs de diagnostic, des retards de traitement et une augmentation du taux de mortalité. Les erreurs médicales dues à des informations obsolètes sur les patients sont la troisième cause de décès aux États-Unis, avec un coût de 20 milliards de dollars par an.

· Technologie et IA : la lenteur des données nuit à l’analyse prédictive et bloque l’innovation, ce qui affecte l’optimisation des produits et la fidélisation des clients. Les entreprises qui s’appuient sur des données obsolètes pour entraîner des modèles d’IA subissent une perte de chiffre d’affaires mondial de 6 % (environ 406 millions de dollars) en raison de prédictions inexactes.

Le coût de l’inaction est bien plus élevé que le coût de la mise à niveau vers l’intégration des données en temps réel.