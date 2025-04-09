Lorsque les marchés évoluent en quelques secondes, les retards de données ne sont plus seulement une source d’inefficacité, ce sont des risques majeurs. Malgré des investissements massifs dans l’analytique, 80 % des organisations s’appuient encore sur des données obsolètes pour la prise de décision, ce qui entraîne des occasions manquées, des goulots d’étranglement opérationnels et des revers concurrentiels. Pire, 85 % des responsables des données admettent que la prise de décisions à partir de données obsolètes a directement coûté de l’argent à leur entreprise.
La réalité est claire : chaque seconde de retard dans le traitement des données aggrave les pertes financières, les vulnérabilités en matière de sécurité et les risques commerciaux.
Les entreprises qui adoptent l’intégration de données en streaming en temps réel dépassent leurs pairs, déverrouillent des informations plus rapides, optimisent les opérations et proposent une expérience client de qualité supérieure. Nous analyserons le coût élevé de la lenteur des données et expliquerons pourquoi les entreprises qui investissent dans l’intégration de données en streaming en temps réel acquièrent un avantage significatif.
Dans l’économie numérique, chaque seconde compte. Les entreprises génèrent et consomment des volumes de données sans précédent, mais leur capacité à agir sur ces données en temps réel reste très limitée. Alors que les environnements professionnels deviennent de plus en plus complexes et dynamiques, les fenêtres de décision se rétrécissent. Selon l’enquête Gartner Reengineering the Decision Survey, 71 % des organisations indiquent que les exigences décisionnelles deviennent plus fréquentes, rapides et complexes. Mais sans données en temps réel, ces décisions reposent sur les informations d’hier plutôt que sur les réalités d’aujourd’hui.
Les secteurs sensibles au temps, tels que la finance, la vente au détail et les soins de santé, ressentent de plus en plus la lenteur de l’intégration des données :
· Services financiers : les institutions financières s’appuient sur des données précises pour l’évaluation du crédit, la détection des fraudes et le respect des réglementations. La lenteur des données entraîne des décisions erronées et des violations. Un cas de fraude détecté en cinq minutes est beaucoup moins dommageable qu’un cas détecté en cinq heures.
· Vente au détail : les données en temps réel sont essentielles pour la gestion des stocks, la prévision de la demande et la personnalisation. Sans cela, les détaillants risquent des ruptures de stock, un surstockage, des ventes perdues et des stocks excédentaires. Une gestion inefficace des stocks coûte chaque année aux entreprises environ 1,1 billion de dollars dans le monde, les détaillants perdant à eux seuls 471 milliards de dollars par an à cause des surstocks
· Santé : les décisions médicales basées sur des données lentes et obsolètes entraînent des erreurs de diagnostic, des retards de traitement et une augmentation du taux de mortalité. Les erreurs médicales dues à des informations obsolètes sur les patients sont la troisième cause de décès aux États-Unis, avec un coût de 20 milliards de dollars par an.
· Technologie et IA : la lenteur des données nuit à l’analyse prédictive et bloque l’innovation, ce qui affecte l’optimisation des produits et la fidélisation des clients. Les entreprises qui s’appuient sur des données obsolètes pour entraîner des modèles d’IA subissent une perte de chiffre d’affaires mondial de 6 % (environ 406 millions de dollars) en raison de prédictions inexactes.
Le coût de l’inaction est bien plus élevé que le coût de la mise à niveau vers l’intégration des données en temps réel.
Les retards de données n’impactent pas seulement les revenus — ils ouvrent la porte à la fraude, aux cybermenaces et aux sanctions réglementaires. Voici comment ces retards peuvent affecter les secteurs suivants :
· Services financiers : la lenteur de la détection des fraudes entraîne une plus grande exposition aux violations de données. Une approche de streaming en temps réel pourrait prévenir la fraude avant qu’elle ne se produise, mais les systèmes de traitement par lots hérités contraignent les entreprises à être réactives plutôt que proactives.
· Santé : sans synchronisation des données en temps réel, les lacunes en matière de conformité exposent les institutions à des amendes de plusieurs millions de dollars.
· Distribution et e-commerce : la confiance des clients dépend de la personnalisation en temps réel et de la prévention des fraudes. 76 % des cas de fraude entraînent de graves dommages à la réputation de la marque, ce qui conduit à une perte de clientèle à long terme.
L’intégration des données en streaming n’est pas seulement une question d’efficacité, c’est un moyen d’atténuer les risques avant qu’ils ne se transforment en perte.
Les entreprises qui souhaitent éviter des retards coûteux, des inefficacités et des occasions manquées ont besoin d’une intégration des données en temps réel. Une solution efficace d’intégration des données en temps réel aide les entreprises à prendre des décisions plus rapides et fondées sur les données grâce à des transformations à la volée, garantissant ainsi que les informations sont toujours à jour. Elle optimise les performances en automatisant la création de pipelines et améliore l’expérience client en proposant des interactions personnalisées en temps réel.
Quel est le bénéfice ? Détection des fraudes en quelques secondes au lieu de plusieurs heures ou jours, mise à jour des stocks en temps réel pour éviter les ruptures de stock coûteuses ou le mécontentement des clients, traitement plus rapide des demandes d’indemnisation. Ce ne sont que quelques exemples de la puissance de l’intégration de données en temps réel, qui permet aux entreprises d’agir en toute confiance, grâce à des données fiables en temps réel plutôt qu’à des rapports obsolètes.
Mais les solutions d’intégration de données en temps réel ne sont pas toutes conçues de la même manière. De nombreuses plateformes sont confrontées à des architectures rigides, à des problèmes de latence, à des interventions manuelles et à des complexités opérationnelles cachées qui entravent finalement les performances. Les entreprises ont besoin d’une solution évolutive, flexible et intelligente qui non seulement traite les données en continu, mais en assure également la fiabilité, la gouvernance et la sécurité. L’intégration de données en temps réel ne se limite pas à la vitesse ; elle exige fiabilité, gouvernance et adaptabilité, domaines dans lesquels la plupart des solutions disponibles sur le marché ne sont pas à la hauteur.
IBM StreamSets est conçu pour éliminer les défis liés à l’intégration des données lente et peu fiable, offrant une expérience de données en continu fluide, automatisée et sécurisée. Contrairement aux solutions de streaming traditionnelles et autres qui nécessitent un réglage manuel constant et qui sont confrontées à des dérives de schéma ou à une dépendance vis-à-vis du fournisseur, IBM StreamSets connecte de manière transparente les hubs de données d’entreprise, des entrepôts de données sur site aux entrepôts de données et aux lacs de données du cloud. Cette intégration permet d’assurer un flux de données en temps réel sans interruption. Ses modèles de déploiement flexibles dans des environnements hybrides et multi-cloud permettent aux entreprises de passer à l’échelle sans effort tout en maintenant la gouvernance et la conformité.
En permettant la prise de décision à l’échelle en temps réel, IBM StreamSets aide les entreprises à moderniser leurs architectures de données, à exploiter des informations issues de l’IA et à réduire les risques opérationnels. Grâce à la protection intégrée contre la dérive des données, à la transformation à la volée et à l’observabilité du pipeline, il fournit en permanence des données de haute qualité, afin que les entreprises puissent agir sur la base des informations les plus récentes, et non sur celle d’informations obsolètes. L’avenir du monde des affaires passe par le temps réel. Ceux qui l’adoptent prendront les devants. Ceux qui l’ignoreront resteront à la traîne.
