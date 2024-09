Les défis de la gestion des données freinent l’innovation

Les défis fondamentaux de la gestion des données (silos, complexité et ensembles de données incohérents) limitent votre capacité à exploiter les données pour faciliter les workflows quotidiens des employés et des clients. Des données de qualité et exploitables par les data scientists et les utilisateurs professionnels nécessitent une approche flexible de la gestion des données qui s’intègre à votre technologie existante avec le déploiement de votre choix.

Les solutions de données et IA d’IBM permettent aux organisations d’utiliser les données d’entreprise pour les analyses, les applications, l’automatisation et les produits basés sur l’IA dans les clouds sur site, publics et privés. Ces solutions améliorent la résilience, la fiabilité, l’évolutivité et la rentabilité sans sacrifier la sécurité, la protection et la qualité des données. Grâce à une approche de la gestion des données d’entreprise renforcée, vous disposez de données simples, fiables et sécurisées dont vous pouvez exploiter le potentiel quel que soit leur emplacement.

Lors de la conception de votre stratégie de données, explorez le portefeuille complet des technologies de données et IA d’IBM, telles que le data lakehouse et la data fabric, qui forment le socle d’une pile de données moderne.