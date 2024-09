Accélérez la mise à l’échelle des applications, de l’analytique et de l’IA générative grâce aux bases de données dans le cloud hybride

Chez IBM, nous pensons qu’aucun moteur de base de données ou système de gestion de base de données unique n’est conçu pour gérer toutes les workloads tout en maintenant les performances et les coûts. Le portefeuille d’IBM présente des solutions de base de données qui s’étendent sur des bases de données relationnelles et NoSQL, conçues pour gérer divers types de données, workloads et exigences de rapport qualité-prix dans le cloud hybride.



Grâce à l’IA, aux technologies open source et aux intégrations natives, vous pouvez unifier et partager une copie unique des données et métadonnées pour l’analytique et l’IA dans les bases de données, sans nécessiter de migration, de nouveau catalogage ou d’utilisation SQL.



Les intégrations natives à notre architecture data fabric et à IBM watsonx permettent de disposer d’une base de données fiable pour accélérer et faire évoluer l’IA, soutenue par la traçabilité automatisée, l’enrichissement des métadonnées, la gouvernance et la reproductibilité des données.