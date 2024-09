IBM Netezza Performance Server est un entrepôt de données d’entreprise cloud natif conçu pour opérationnaliser les workloads d’analytique approfondie, de business intelligence et d’IA/de machine-learning (ML) en unifiant les données et en les rendant accessibles et évolutives partout. Avec une nouvelle prise en charge des formats ouverts tels que Parquet et Apache Iceberg, ainsi que l’intégration native à votre data lake et au lakehouse IBM watsonx.data, Netezza donne aux ingénieurs en traitement de données, aux data scientists et aux analystes des données les moyens d’exécuter des workloads complexes sans ETL supplémentaire ni déplacement de données sur le stockage d’objets cloud.



Netezza utilise la mise à l’échelle élastique basée sur l’IA pour permettre l’efficacité des workloads et la prévisibilité des coûts dans le cloud, à l’échelle d’une grande entreprise. Les clients existants des dispositifs Netezza peuvent profiter de mises à niveau fluides et sans risque dans le cloud hybride, ce qui leur permet de moderniser leurs systèmes à leur propre rythme.