PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle et objet qui utilise du JSON indexable, des fonctions de publication et d’abonnement et des pilotes.



IBM Cloud Databases for PostgreSQL, notre offre de base de données PostgreSQL en tant que service, permet aux équipes de consacrer plus de temps au développement avec haute disponibilité, orchestration des sauvegardes, récupération d’un instantané (ou PITR pour Point-In-Time Recovery) et réplique en lecture en toute simplicité.