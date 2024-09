IBM Cloud Databases for EnterpriseDB est un moteur de base de données qui optimise les fonctionnalités intégrées de PostgreSQL.

Gagnez en évolutivité, en sécurité et en fiabilité, et bénéficiez d’améliorations qui stimulent la productivité des DBA et des développeurs. Profitez de l’intégration native avec IBM Cloud et de la compatibilité avec les bases de données Oracle.