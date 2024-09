Avec ses programmes Guest 360 et Choose Well, Etihad vise à personnaliser les préférences de chaque client (repas, services à bord, transport, etc.) afin que les attentes des passagers soient satisfaites et dépassées, et qu’elles puissent évoluer grâce à des services auxiliaires pertinents choisis. En ce qui concerne la technologie, la compagnie aérienne doit regrouper tous les services clients et des données complètes sur les préférences des passagers dans une vue unique du client.

« L’un des éléments clés de notre stratégie numérique est de vraiment comprendre les préférences de nos clients et les expériences qu’ils souhaitent vivre », déclare Mike Papamichael, vice-président de la technologie et de l’innovation chez Etihad Airways. « Quand nous aurons cerné leurs attentes, nous pourrons leur offrir une expérience de voyage plus personnalisée et fluide, et proposer des services supplémentaires au bon moment pour améliorer leur parcours client. »