Open Liberty est un projet open source IBM. WebSphere Liberty est construit sur Open Liberty. La plupart des développeurs et des opérateurs de cloud natif ne trouveront aucune différence entre les deux. Ils pourront utiliser Open Liberty ou WebSphere Liberty (ou combiner les deux) en développement et en production. Les applications basées sur Open Liberty peuvent également être exécutées sur WebSphere Liberty. Toute la documentation relative à la création et à l’exécution des applications cloud natives sur Liberty est disponible sur le site Web d’Open Liberty (lien externe à ibm.com).

Si vous exécutez et gérez des applications qui s’appuient sur des technologies plus anciennes comme Java EE 6, ou des API qui facilitent la migration depuis WebSphere (ou d’autres serveurs d’applications Java traditionnels), si vos environnements sont gérés par Installation Manager, ou si vous souhaitez centraliser le déploiement et la gestion des clusters Liberty sur des machines virtuelles, développez et exécutez ces applications sur WebSphere Liberty, et non sur Open Liberty. Pour en savoir plus, consultez la documentation IBM.