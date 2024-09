IBM Db2 est une base de données cloud native bénéficiant de décennies d’expertise. Ses fonctionnalités principales sont les suivantes :



Gouvernance des données et sécurité.

Transactions à faible latence.

Disponibilité continue pour les applications stratégiques d’analyses de données et d’IA.

Conçue à la fois pour les workloads transactionnels et analytiques, IBM Db2 fournit une plateforme unifiée aux administrateurs de bases de données, architectes d’entreprise et développeurs pour l’exécution d’applications, le stockage et l’interrogation des données, et simplifie le développement. Vos applications sont sécurisées, hautement performantes et résilientes, quel que soit le volume ou la complexité des transactions.