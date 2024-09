IBM Db2 est la base de données cloud native conçue pour permettre des transactions à faible latence, une analytique en temps réel et des applications IA à l’échelle. S’appuyant sur des décennies d’innovation en matière de sécurité, de gouvernance, d’évolutivité et de disponibilité des données, Db2 fournit un moteur unique grâce auquel les administrateurs de base de données, les architectes d’entreprise et les développeurs peuvent :

la prise de décisions grâce aux formats ouverts tels qu’Apache Iceberg pour partager en toute sécurité les données et les métadonnées entre les équipes. Déployer l’IA à l’échelle grâce aux capacités intégrées de machine learning (ML) et à l’intégration d’IBM watsonx pour l’intelligence artificielle générative (IA).